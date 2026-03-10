Exportaciones chilenas crecen más de 11% en los dos primeros meses de 2026 y marcan nuevo récord

Los alimentos, la minería, las manufacturas y los servicios impulsaron que el intercambio comercial de Chile haya crecido de manera consecutiva durante los últimos 18 meses, indicó el último Informe Comercial Mensual elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

El análisis, elaborado con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, apunta que en los dos primeros meses de 2026, el intercambio comercial del país sumó US$33.879 millones, anotando un incremento del 5,7% respecto a igual lapso de 2025 (+US$1.839 millones), acumulando así un total de 18 meses de alzas sucesivas.

El documento también reveló que en el período enero-febrero, las exportaciones chilenas sumaron US$19.763 millones, con un crecimiento del 11,4% (+US$2.025 millones), lo que significa el mayor monto en la historia para los dos primeros meses de un año, valores récords tanto para los envíos no tradicionales como los tradicionales.

De acuerdo al reporte, las exportaciones de la minería se elevaron hasta los US$11.266 millones, con un alza del 19,4% en comparación con igual período del año 2025 (+US$1.834 millones), registrando su propio récord de ventas al exterior.

El mayor rubro exportador del país continuó sustentado por el cobre, que sumó retornos por US$9.243 millones, equivalente a un crecimiento de 12%, con alzas en las ventas al exterior tanto de cátodos como de concentrados.

Otros productos que contribuyeron fuertemente en el incremento de los envíos mineros de los dos primeros meses del año fueron el carbonato de litio, oro, hierro, plata y los concentrados de molibdeno, con todos ellos mostrando alzas de dos dígitos.

En tanto, el sector frutícola anotó ventas al exterior por US$2.361 millones, lo que reflejó un descenso de 12,2% frente a igual período de 2025. «Ello se explica por menores retornos en los embarques de cerezas frescas. Lo anterior, ha sido en gran parte compensado por las alzas que exhiben las avellanas, nectarines frescos, ciruelas frescas, paltas, entre otros productos», señala el informe de la Subrei.

El reporte destaca también que las ventas al exterior de la industria de los alimentos escalaron hasta los US$ 2.521 millones en los dos primeros meses del año, con un alza de 10,6%.

Mientras, las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$191 millones en el período analizado, con un avance de 3% frente igual lapso de 2025. En este rubro, la recuperación de los envíos fue liderada por las variedades Sauvignon blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, Viognier, Syrah, Carmenère, vermut y espumantes.

Por su parte, la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$882 millones, marcando un descenso anual de 17,2%, ante menores embarques de celulosa, perfiles, molduras y cartulinas.

En el mismo ámbito, la manufactura química acumuló envíos por US$1.508 millones, lo que reflejó a su vez un alza de 39,8% en lo que va del año, de la mano de los mayores retornos del yodo y la recuperación de los embarques de sulfatos e hidróxidos de litio.

También avanzaron los retornos por maquinarias y equipos -US$ 250 millones-, lo que reflejó un aumento de 11,8%, impulsado por los envíos de maquinarías para el proceso de minerales, partes y piezas de hierro, vitrinas con refrigeración, entre otros productos manufacturados.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

El estudio sostuvo que, al segundo mes del 2026, las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 52,3% del total de las ventas al exterior del país. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 47,7%.

En ese sentido, el informe dio cuenta que, al cierre de febrero, las exportaciones no tradicionales superaron los US$9.417 millones, con un alza de 9,2% en relación con igual período de 2025, lo que significó el mejor inicio de año desde que se tiene registro.

En detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderada por el oro, jureles congelados, plata, filetes congelados de salmón, ciruelas frescas, avellanas, abonos, nectarines frescos, ciruelas frescas, paltas frescas, unidades de perforación y de sondeo, tocino, barcos cisterna, vidrios de seguridad, corteza de quillay, cerveza y semillas, entre otros.

Asimismo, las exportaciones de servicios alcanzaron un hito histórico, con prestaciones al exterior por US$672 millones en lo que va de este 2026. Este monto significó un alza del 14,5%, en relación con igual período de 2025, lo que consolidó el crecimiento sostenido en el sector.

«Durante el período en análisis, se realizaron 165 distintas prestaciones de servicios al exterior, con 83 de ellas mostrando alzas respecto al año anterior», resaltaron desde la Subrei.

Los servicios que lideraron estas exportaciones fueron el mantenimiento y reparación de aeronaves (US$207 millones), la asesoría en gestión administrativa de empresas (US$52 millones), la asesoría en gestión de marketing (US$33 millones), soporte logístico (US$28 millones) y la asesoría en tecnologías de la información (US$23 millones).

