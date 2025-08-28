Exposición reconstruye la dictadura desde la mirada de niñas, niños y adolescentes

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugura este 29 de agosto la exposición El tiempo entre nosotros, hito central del año temático 2025: “Memoria joven: Voces de niñez y adolescencia”. La muestra, que estará ubicada en el tercer piso del Museo, reúne por primera vez colecciones inéditas compuestas por dibujos, cartas, diarios, cuadernos y revistas creadas por niñas, niños y adolescentes durante la dictadura civil-militar en Chile.

La exposición reconstruye cómo vivieron la dictadura niñas, niños y adolescentes, no solo como testigos, sino también como protagonistas que encontraron sus propias formas de entender, sentir y resistir lo que ocurría a su alrededor. A través de sus creaciones se revelan las distintas maneras en que enfrentaron la violencia, la represión y el exilio, incluyendo los afectos e imaginaciones que desarrollaron.

“El tiempo entre nosotros muestra cómo las infancias fueron voces activas frente a la desigualdad, la militarización y el autoritarismo. Ofrecer una exposición desde esta perspectiva permite reconocer a niñas, niños y adolescente como sujetos de derecho, cuyas vivencias y memorias merecen un lugar en el espacio público y en la historia”, explica María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo.

Un testimonio construido desde las colecciones del Museo

La exposición está construida íntegramente a partir del patrimonio documental del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, gran parte del cual se presenta por primera vez al público. Los objetos y archivos se encuentran organizados en distintos niveles, abarcando desde la esfera social, política y económica de la dictadura, hasta el ámbito íntimo, pasando por la escuela y la familia.

La muestra, en su totalidad, se compone de creaciones de niñas, niños y adolescentes, elaboradas durante ese periodo en contextos como el taller de cine para niños realizado por Alicia Vega desde 1985 en distintas poblaciones de Santiago; y la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), organización creada por mujeres para brindar apoyo integral a niños, niñas y adolescentes afectados por la represión durante la dictadura; entre otras.

Memoria joven: Voces de niñez y adolescencia

Las Comisiones de Verdad han reconocido a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia política. En sus informes se identifican más de 150 menores de 18 años ejecutados políticos o asesinados en protestas y 40 detenidos desaparecidos; al menos 2.200 niños y niñas detenidos y torturados. A esto se suman numerosos casos de madres embarazadas cuyos hijos no sobrevivieron, infancias que fueron testigos directos de la detención o desaparición de sus padres, o que sufrieron la represión de allanamientos y la experiencia del exilio y la separación forzada.

El tiempo entre nosotros es parte de una programación anual que ha desarrollado el Museo este 205, que ha puesto el foco en investigar y visibilizar la experiencia de las infancias desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en dictadura como en la actualidad.

Inauguración: 29 de agosto | 12:30h | 3° piso MMDH

Actividad gratuita sin inscripción previa