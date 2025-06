Exseremi absuelta de causa de aborto: “Que esa intensidad se use para perseguir la violencia doméstica”

Por Camila Silva Cortés

El Ministerio Público informó que no proseguirá la investigación penal por interrupción del embarazo contra la exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Ñuble, Cristina Martín. La decisión surgió a raíz de la falta de pruebas para sostener la imputación.

La causa duró poco menos de dos años, meses en los que Cristina Martín se sometió a diversas diligencias como reiteradas solicitudes al Servicio Médico Legal con el fin de realizar peritajes que, según la misma institución, no eran viables. Además, se realizaron toma de muestras, revisión de cámaras de seguridad e incluso se involucró a la Brigada de Homicidios.

La desproporcionalidad en la persecución penal

En conversación con El Ciudadano, la abogada y socia de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán —quien representó a Martín— explicó que las investigaciones existen precisamente para indagar, pero que el problema radica en la desproporcionalidad de la intensidad con que se lleva a cabo la investigación penal, lo que genera un gran impacto en las personas perseguidas judicialmente.

Además, la abogada señaló que, “ya quisiera uno ver esa misma intensidad y actividad en la persecución penal en procesos, por ejemplo, referidos a violencia doméstica, abuso sexual infantil, etc., que son del tipo de denuncia que actualmente más cierres administrativos por parte de la fiscalía tienen sin siquiera hacerse investigaciones exhaustivas. Entonces, es bastante frustrante ver ese nivel de desproporcionalidad que, en el fondo, creo yo, está relacionado derechamente a los preconceptos personales de fiscales y fiscalas que llegan a esas investigaciones, más que a la lógica de la política criminal. Y eso, además, es súper riesgoso”.

La exseremi fue investigada durante casi dos años, luego de una denuncia presentada por su expareja, quien actualmente enfrenta una causa por violencia intrafamiliar. La abogada Francisca Millán, advirtió que la justicia no actúa con igual intensidad en casos de violencia doméstica o abuso sexual infantil.

Por su parte, la exseremi, a través de un comunicado de AML Defensa Mujeres —estudio jurídico que la representó—, valoró el cierre de la causa y señaló sentirse libre y aliviada tras un proceso que calificó como sumamente doloroso. Además, agregó que “las mujeres no nos embarazamos para abortar. Este proceso ha sido devastador, pero también ha mostrado que la violencia intrafamiliar no es un tema privado y tiene expresiones tremendamente perversas como esta y con la validación del Estado. Hoy es un asunto público, y necesitamos confiar en que la justicia nos va a proteger cuando decidimos denunciar. Nadie está libre de vivir violencia, afecta a mujeres de todos los contextos, y poder cerrar esta etapa me devuelve algo de dignidad y libertad”.

“Hoy me siento libre y tranquila”: exseremi agradece el cierre de la causa

Esta decisión se da en un contexto en que se ha reabierto el debate sobre el aborto, tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre un proyecto de ley que busca despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, Francisca Millán señaló que el cierre de la investigación no elimina el daño causado por el proceso. “Por eso es tan importante la discusión sobre la despenalización del aborto, porque mientras no sea así, la criminalización como efecto de eventuales conductas o sospecha de determinadas conductas estará ahí”, indicó.

En la misma línea agregó que, “pareciera que ciertos funcionarios, a lo menos de fiscalía, tienen como un interés propio, personal, por movilizarse de manera específica en este tipo de materia, y eso se presta también para este abuso institucional. Pero eso no tiene mayor remedio en la medida en que siga criminalizándose la siquiera sospecha de la ocurrencia de una interrupción voluntaria del embarazo”.

Cristina Martín, se refirió a la resolución en la red social Instagram (@cristimartinsz). “Cierro un proceso que si bien, siempre va estar, puedo decir hoy día que me siento libre y tranquila…me siento agradecida y fuerte y feliz”, señaló al respecto.

