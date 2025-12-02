Fin al sobreendeudamiento y plan de ayudas a deudores: Las propuestas de Jeannette Jara respecto a las deudas que agobian a los chilenos

A 12 días de la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast hacen sus últimos esfuerzos por convencer a los últimos votantes que aún no se deciden. En este contexto, han recurrido a diversas estrategias.



Kast mantiene su senda de evitar debates y posicionar la crisis migratoria como una agenda propia. Jara, por su parte, se concentra en impulsar sus propuestas ya conocidas, haciendo esta semana un hincapié a medidas que buscan darles más garantías a quienes tienen deudas de diversa índole.



Fin al sobreendeudamiento



Dentro de su plan, asoma una medida que iría en auxilio para quienes poseen deudas que parecen no acabar. En su estrategia de plan de cuotas más bajas, se explicita: “Si estás sobreendeudado pero al día, puedes acceder a una disminución significativa en el monto de tus cuotas mensuales”.



Esta disminución de cuotas puede llegar inclusive al 50% del monto original. Se establecerá además un descuento de 25% a la deuda si la persona está en mora, y ha enfrentado problemas de salud, cuidados u otras situaciones imprevistas. Esto se suma a un plan de asesoría y educación financiera gratuita otorgado por el Estado.



Disminución de deudas para la Educación Superior



A su vez, en un hipotético gobierno se establecerá un “Nuevo Sistema de Financiamiento a la Educación Superior”, lo que vendría a beneficiar a actuales deudores, y a quienes estudien en el futuro bajo dicho sistema. Esto se lograría ampliando a $750.000 el límite de ingreso excluido de pago.



De esta forma Jeannette Jara articula sus propuestas para que vayan en directa relación con las necesidades de una parte del electorado que aún no decide su voto para las elecciones del próximo 14 de diciembre.

