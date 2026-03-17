“La lucha contra la máquina nunca termina”: abrupto fin de “Stock Disponible” deja más preguntas que respuestas en Vía X

El fin de Stock Disponible ya es un hecho. Tras siete años al aire, el periodista Freddy Stock confirmó el cierre del programa en su última emisión, marcando el término de un espacio que, desde 2019, se instaló como una vitrina de conversación política y social en la televisión chilena.

El anuncio estuvo cargado de emoción. Stock habló de “tristeza” y “gratitud”, poniendo el acento en el camino recorrido y en la comunidad que se fue construyendo en torno al programa. No era para menos: el espacio nació en pleno estallido social y logró consolidarse como un lugar donde la contingencia se discutía sin filtros, con una mirada crítica y diversa.

Un cierre que no pasa desapercibido

El fin de Stock Disponible no tardó en generar reacciones. Y no solo por lo que significaba el término de un programa, sino por lo que representaba su contenido en el ecosistema mediático actual.

Uno de los momentos más comentados fue la despedida del abogado Mauricio Daza, panelista habitual, quien junto al historiador Gonzalo Peralta y Freddy Stock, dejó una frase que rápidamente comenzó a circular: “La lucha contra la máquina nunca termina, solo se transforma”.

Gracias por estos años hermosos junto a mi querido amigo @Freddy_Stock en #StockDisponible y por el enorme cariño que recibimos permanentemente de toda nuestra audiencia. Y nunca olvidar: la lucha contra la maquinaria nunca termina, solo se transforma… https://t.co/U7YzXZlvip — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) March 14, 2026

Menos voces, más dudas

Las reacciones no se limitaron al panel del programa. Desde el mundo de las comunicaciones, el crítico de televisión René Naranjo lamentó la salida, destacando el aporte del espacio a la diversidad de opiniones.

En paralelo, el escritor Jorge Baradit fue más allá y planteó una reflexión de fondo: cada vez quedan menos voces distintas en los medios. En su mensaje, sugirió que este tipo de cierres no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno más amplio donde ciertos discursos comienzan a desaparecer de la pantalla.

Ahí es donde el fin de Stock Disponible deja de ser solo el término de un programa y empieza a leerse como algo más profundo.

El cierre del programa conducido por Freddy Stock, tras siete años al aire, generó reacciones en el mundo político y mediático. La falta de explicaciones claras y el carácter crítico del espacio abren interrogantes sobre las razones de su salida.

Sin explicaciones claras

Uno de los puntos que más inquietud genera es la falta de una versión detallada sobre el cierre. Desde Vía X no se han entregado explicaciones públicas que permitan entender con claridad por qué se tomó la decisión.

El propio Freddy Stock, en su despedida, evitó profundizar en ese punto. Optó por centrarse en el recorrido del programa y en el sentido que tuvo durante estos años, dejando en segundo plano los motivos concretos de su salida.

En ese mismo contexto, el abogado Mauricio Daza abordó el tema en redes sociales tras ser consultado por un usuario. Su respuesta, aunque reconoce no tener certezas, vuelve a abrir interrogantes sobre el trasfondo del cierre: “La razón la desconozco. Lo que sí sé es que ni el programa ni el canal ha recibido dinero del gobierno. En el caso de nosotros difícil: revelamos escándalos de corrupción de manera trasversal como caso fundaciones, casa de Allende, salvataje isapres, contrato SQM Codelco, etc.”.

La razón la desconozco. Lo que sí sé es que ni el programa ni el canal ha recibido dinero del gobierno. En el caso de nosotros difícil: revelamos escándalos de corrupción de manera trasversal como caso fundaciones, casa de Allende, salvataje isapres, contrato SQM Codelco, etc. — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) March 15, 2026

La declaración no entrega una explicación definitiva, pero sí instala un elemento que no pasa inadvertido: el tipo de contenidos que el programa abordaba y su carácter crítico frente a distintos casos de interés público.

En ese escenario, el silencio oficial adquiere aún más peso.

Reacciones en redes: el pulso de la audiencia

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Audiencias habituales del programa expresaron sorpresa, molestia y también preocupación por la salida de un espacio que consideraban necesario.

Quién puede explicar que uno de los mejores programas de análisis de coyuntura política, de actualidad y periodismo como #StockDisponible con @Freddy_Stock haya sido sacado de pantalla. Pésima senal! Mi cariño al equipo! 🫶🏼 pic.twitter.com/u9nJ7oSBBG — Laura Albornoz Pollmann (@lauralbornoz) March 15, 2026

Que gran espacio para el verdadero y necesario periodismo de investigación.

Tremenda pérdida. Ojala vuelva pronto #StockDisponible

Grandes @_reportea 👏🏼👏🏼👏🏼 — MªFernandaGarcía💃🏻 (@mariafergarciai) March 16, 2026

Seria un buen ejercicio de transparencia social, aclarar el o los porqué de la ABRUPTA cancelación de #StockDisponible …¿o no dices tu?@Freddy_Stock@mdaza_abogado https://t.co/HOvWPeXSMs — HansHoffmannGutierrez:. (@hans_hoffmann_) March 14, 2026

#Stockdisponible, uno de los pocos programas periodísticos d calidad que solía ver en TV llega a su fin. Lamentablemente, en Chile existe un periodismo servil al empresariado, de allí los resultados electorales y temas d conversación en la mesa familiar: #Tonka, matinales, basura — Enrique Fernandez (No tengo presidente) (@Enrique200094) March 14, 2026

Entre los comentarios, se repite una idea: “Stock Disponible” era uno de los pocos lugares donde se podía escuchar una conversación distinta, sin la rigidez de otros formatos televisivos. Esa percepción refuerza la sensación de pérdida que deja su cierre.

Un programa que dejó huella

Durante sus años al aire, el programa logró posicionarse como un espacio de debate abierto, abordando temas como corrupción, políticas públicas, derechos sociales y conflictos institucionales.

Su origen, en medio del estallido social, marcó su identidad. No era un programa más: era una respuesta a un momento político y social que exigía nuevas formas de conversación.

Por eso, el fin de Stock Disponible no solo cierra un ciclo televisivo. También deja instalada una pregunta incómoda sobre el estado actual de los medios y el lugar que tienen las voces críticas en ellos.

Más preguntas que respuestas

A medida que pasan las horas, la sensación es clara: el cierre del programa deja más preguntas que certezas. ¿Fue una decisión editorial? ¿Un cambio de línea? ¿O simplemente el fin natural de un ciclo?

Por ahora, no hay respuestas claras.

Lo que sí queda es la impresión de que algo se pierde en el camino. Y en ese contexto, la frase que marcó la despedida adquiere otro peso: la discusión no se termina, solo cambia de lugar.

Porque si algo deja este cierre, es precisamente eso: la sensación de que el debate sigue, pero cada vez con menos espacios donde darse.