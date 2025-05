Financiamiento del Partido Republicano bajo la mira: Ofician al Servel por posibles aportes de banda dedicada al robo de cobre

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) oficiaron este viernes al Servicio Electoral para determinar si es que el Partido Republicano recibió dinero proveniente del crimen organizado, luego de que uno de sus líderes regionales fuera detenido por participar en una banda criminal dedicada a la exportación ilegal de cobre.

Fue el pasado 23 de abril cuando la Policía de Investigaciones logró desarticular a una banda que se dedicaba al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre. La organización operaba en las ciudades de Coquimbo, Calama y Santiago y tenía conexiones internacionales con mercados en Bélgica y la India.

El cabecilla del grupo fue identificado como Francisco San Martín Álvarez, un reconocido empresario minero que se había presentado como precandidato del Partido Republicano a la alcaldía de Coquimbo en las elecciones de 2024.

En aquella oportunidad, San Martín fue promovido por Andrés Guerra, excandidato a gobernador por el Partido Republicano y hoy candidato a diputado por dicha colectividad. Sin embargo, la tienda decidió no presentarlo a la elección por razones desconocidas .

Pese a que no logró llegar a cargos directivos en su región, Francisco San Martín era reconocido como un militante disciplinado y comprometido con el proyecto de Republicanos. Según reveló El Mostrador, el empresario cedía habitualmente su casa en Peñuelas para sostener reuniones del partido, a las cuales asistían altas autoridades de la tienda.

«Muchas veces nos reunimos en su casa. Era como la sede. Hasta autoridades importantes del partido llegaron ahí. No recuerdo si José Antonio alguna vez fue, tengo la duda, pero ahí hacíamos reuniones, juntas, etc.», relató un militante del Partido Republicano en dicha nota.

Si bien no está claro que José Antonio Kast haya asistido a la casa de San Martín, en los últimos días comenzó a circular en redes sociales una foto que muestra a los dos hombres almorzando juntos, con el imputado posicionado en la cabecera de la mesa.

Diputados buscan determinar si las empresas de San Martín prestaron servicios al P. Republicano

El oficio presentado por los diputados Manouchehri y Cicardini busca que el Servel también entregue antecedentes sobre los servicios que habrían prestado las empresas de Francisco San Martín a las campañas electorales del Partido Republicano.

Sociedad de Inversiones Suecia Limitada, Inversiones Suiza Limitada, Ecowaste Link Limitada, EIRL Francisco San Martín, Inversiones San Martín Ltda. y San Martín-Godoy SPA son algunas de las empresas vinculadas al imputado.

«Es vergonzoso que hoy tengamos que preguntarnos si candidaturas fueron financiadas con recursos de redes delictuales. Chile merece transparencia. No podemos permitir que el crimen organizado infiltre la política y contamine la democracia», señaló el diputado Manouchehri.

«Esto no se trata solo de un escándalo más, se trata de la posible infiltración del crimen organizado en la política chilena. Y si hay un partido que ha hecho campaña hablando de orden y seguridad, hoy debe dar la cara y responder con la verdad. ¿Recibieron o no recibieron dineros de esta red criminal? ¿Cuántos sabían y se hicieron los lesos? La democracia no puede ser financiada con plata sucia», agregó la diputada Cicardini.