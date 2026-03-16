Fiscal Valencia se reunió con Fiscal General de EEUU «para estrechar cooperación en seguridad y combate al crimen organizado»

Tras la cita, Valencia afirmó que "la Fiscal Pam Bondi nos reiteró la disposición del Departamento de Justicia de seguir cooperando en temas que son de interés común, como el lavado de activos, la recuperación de activos financieros, la persecución del crimen organizado transnacional, y particularmente del Tren de Aragua y el esclarecimiento del crimen del teniente Ronald Ojeda".

Fiscal Valencia se reunió con Fiscal General de EEUU «para estrechar cooperación en seguridad y combate al crimen organizado»
Autor: El Ciudadano
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El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, se reunió este lunes 16/3 con la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, con el objetivo de «fortalecer la cooperación bilateral en materia de persecución del crimen organizado y seguridad», según se informó en un comunicado oficial.

El encuentro fue realizado en el Departamento de Justicia de EEUU, y en él, «ambas autoridades abordaron diversos temas de interés común relacionados con investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales, cooperación judicial y mecanismos para reforzar el intercambio de información entre ambos países», apunta la nota emitida.

Tras la cita, el fiscal Valencia detalló los aspectos abordados con su contraparte estadounidense.

«Un primer tema que conversamos fue lo relacionado con el lavado de activos, la protección de nuestro sistema financiero, los flujos de dinero por delitos de este tipo y manifestamos nuestro interés por seguir cooperando en ese ámbito y poder fortalecer nuestras capacidades y la cooperación con los Estados Unidos en la persecución del dinero», explicó.

«El segundo tema fue seguir estrechando la cooperación que ya tenemos en materia de persecución del Tren de Aragua, y en el caso específico, de los delitos que han cometido los Piratas de Aragua y las bandas asociadas en nuestro país, como el homicidio del teniente Ronald Ojeda», agregó el fiscal nacional.

En ese sentido, el persecutor aseguró que la Fiscal Bondi y su equipo «nos transmitieron la disposición del Departamento de Justicia a seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del Teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Nicolás Maduro, sino que en poder aportar toda la información, antecedentes, evidencia que ellos vayan recopilando en las investigaciones que llevan adelante y que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento de ese horroroso crimen».

«Es una respuesta muy favorable, muy positiva. Nos vamos muy contentos con eso», dijo Valencia.

Interrogatorio a Nicolás Maduro

Respecto a las intenciones del Ministerio Público de interrogar a Nicolás Maduro por este caso, el fiscal Valencia sostuvo que como ahora está bajo la jurisdicción de otro país (EEUU), «lo que procede conforme a nuestro derecho es solicitar cooperación a las autoridades de los Estados Unidos, para los efectos de que tramiten esa petición bajo las reglas que rigen nuestra cooperación y su derecho interno».

En esa línea, aclaró que la declaración de Maduro está sujeta «a su disposición a colaborar».

«Igualmente, el equipo de fiscales, liderados por el Fiscal Regional, Héctor Barros, y las policías, ya han preparado un cuestionario que sería remitido a las autoridades estadounidenses, y la Fiscal Bondi nos manifestó la mejor disposición para poder colaborar con ese interrogatorio, en caso de ser procedente y necesario, sin perjuicio de que esto depende de la disposición de Maduro a cooperar», reiteró el fiscal nacional.

Seguiremos informando.

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