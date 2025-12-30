Fiscalía inició investigación por vínculos de dueños de «Dominga» con abogados imputados en «Trama Bielorrusa»

Una investigación penal por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, entre otros ilícitos, anunció este lunes el Ministerio Público, en contra de los dueños del cuestionado proyecto minero-portuario «Dominga».

La acción se origina luego de una denuncia presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), y busca aclarar los pagos de más de $250 millones por parte de Andes Iron, controladores de «Dominga», al estudio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos formalizados en el caso denominado «Trama Bielorrusa».

Dichos pagos coincidieron con la revisión del proyecto Dominga en el Primer Tribunal Ambiental y posteriormente en la Corte Suprema, donde la iniciativa -recordemos- fue autorizada.

El antecedente salió a la luz por medio de un reportaje del medio Reportea, que expuso transferencias efectuadas por concepto de ‘minutas’ y ‘lobby judicial’ al estudio jurídico en el que también participaba el exdiputado Gabriel Silber.

Pero, una revisión de los documentos que justificarían los pagos reveló que fueron informes que, mes a mes, se limitaban a copiar y pegar información pública disponible en internet sobre los litigios en torno al proyecto, sin cumplir los objetivos específicos del contrato y sin que el abogado que llevaba los casos en tribunales tuviera conocimiento de esta «asesoría paralela».

Según la publicación, entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de abogados recibió 10 transferencias de Andes Iron, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como representantes de la minera en tribunales, puntualiza el artículo de Reportea.

La fiscalía abrió una causa penal por los pagos de minera Dominga a los abogados Lagos, Vargas y Silber.



La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía de Los Lagos.



