Fotografía chilena llega a National Geographic con flor del Desierto Florido

Una imagen captada en el Desierto Florido llevó nuevamente el trabajo de un fotógrafo chileno a National Geographic en Español, poniendo en foco una flor clave para la ciencia y la biodiversidad.

Autor: Camila Silva Cortés
El fotógrafo chileno Eduardo Muñoz hizo historia por segunda vez al lograr que una de sus fotografías llegue a las páginas de National Geographic en Español, uno de los espacios más influyentes de divulgación científica y visual a nivel mundial.

La fotografía retrata a la Cistanthe longiscapa, conocida popularmente como “pata de guanaco”, una de las flores más representativas del fenómeno del Desierto Florido, un evento natural poco frecuente que transforma temporalmente uno de los territorios más áridos del planeta.

No es la primera vez que el trabajo de Muñoz recibe este reconocimiento. En 2024, otra de sus imágenes fue seleccionada en el mismo concurso, consolidando una trayectoria marcada por la observación paciente de la naturaleza y el trabajo en terreno.

Pero la historia no se queda solo en una imagen destacada. La flor capturada ha despertado un creciente interés científico debido a su capacidad para crecer, florecer y reproducirse en condiciones extremas de sequedad. Investigadores estudian su ADN buscando identificar genes que permitan desarrollar cultivos más resistentes frente al cambio climático, especialmente en contextos de escasez hídrica.

Desde el desierto chileno, esta fotografía vuelve a poner en valor la biodiversidad del territorio y el talento creativo que emerge lejos de los centros tradicionales. Una imagen que conecta ciencia, naturaleza y una mirada local con proyección global.

