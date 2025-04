Fuego cruzado en Chile Vamos: Chahuán revela que Matthei le exigió dejar RN para competir en primarias

El senador Francisco Chahuán (RN) reveló que fue la propia Evelyn Matthei, carta presidencial de Chile Vamos, quien le pidió renunciar a Renovación Nacional con el fin de competir en una primaria que finalmente no se llevará a cabo.

La revelación surge luego de que el parlamentario por Valparaíso anunciara sorpresivamente su intención de participar en una eventual primaria junto a Matthei, el exministro Luciano Cruz-Coke y el alcalde Rodolfo Carter. Sin embargo, la posibilidad fue descartada por las cúpulas del bloque, que optaron por llevar directamente a Matthei a primera vuelta. La decisión se tomó tras no lograr convencer a otras figuras clave de la derecha, como José Antonio Kast y Johannes Kaiser, para sumarse a una primaria el 29 de junio.

En entrevista con TVN, Chahuán explicó que su decisión de levantar una candidatura independiente tenía como objetivo fortalecer la figura de Matthei y dar mayor visibilidad a su programa. “Desde el principio he dicho que mi candidata es Evelyn Matthei. Pero con la izquierda organizando primarias y con la derecha alternativa discutiendo lo mismo —Rojo Edwards incluso pidió una primaria a Kaiser—, Chile Vamos quedaba fuera del mapa durante dos meses. Era un problema de visibilidad”, argumentó.

En ese contexto, aseguró haber insistido en la necesidad de una primaria dentro del bloque para proyectar a Matthei y robustecer su campaña. “Volví a proponer una fórmula que permitiera darle proyección a Evelyn Matthei, generar despliegue territorial y aportar densidad a su programa”, comentó.

Chahuán confirmó además que “el miércoles pasado, Evelyn Matthei, junto al presidente del partido, me solicitaron renunciar a Renovación Nacional como condición para realizar primarias”.

El senador, ahora en calidad de independiente, recalcó que su objetivo no era solo instalar temas en el debate público, sino competir de manera real. “Cuando me invitan, es para contribuir con contenido, pero también para disputar seriamente. Sería una falta de respeto pensar que iba a entrar a una primaria sin la intención de ganarla”, dijo.

Aunque reconoció haber pagado un costo político tras la fallida primaria, Chahuán se mostró dispuesto a dejar atrás el episodio y no descartó un eventual retorno a RN. “Estoy disponible para dar vuelta la página y seguir trabajando por la candidatura de Evelyn Matthei. Nunca me fui formalmente de RN, hice una carta de despedida, pero no me he desvinculado del partido”, aclaró.

Pese a todo, reafirmó su respaldo a la exalcaldesa de Providencia. “Voy a seguir apoyando a Evelyn Matthei, colaborando en todo lo que se necesite para que su campaña recupere dinamismo y profundidad programática”, concluyó.