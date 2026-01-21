Gabinete de Kast: Cámara Minera de Chile lamentó que un «profesional agrónomo maneje nuestra minería»

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, cuestionó la designación de Daniel Mas como «biministro» de Minería y Economía, y aseguró que Kast no tomó en cuenta la solicitud del sector de que la cartera no quedara en manos de un «ministro a dos bandas».

En declaraciones que fueron consignadas por distintos medios nacionales, Viera lamentó además que un profesional agrónomo «maneje nuestra minería», enfatizando que para la Cámara Minera, dicho cargo requiere un perfil profesional vinculado con la industria.

«Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía», puntualizó el representante gremial.

«No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas», agregó Manuel Viera, quien de todas maneras manifestó la disposición de su sector a trabajar en conjunto con el biministro.

Cámara Minera de Chile: “Lamentamos que un profesional agrónomo maneje nuestra minería”https://t.co/ZZSgWYw8i8 pic.twitter.com/oVy632lMbm — Camara Minera de Chile (@CamaraMineraCL) January 21, 2026

