Gabinete de Kast: Cámara Minera de Chile lamentó que un «profesional agrónomo maneje nuestra minería»

Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, cuestionó la designación de Daniel Mas como "biministro" de Minería y Economía, y aseguró que Kast no tomó en cuenta la solicitud del sector de que la cartera no quedara en manos de un "ministro a dos bandas".

Gabinete de Kast: Cámara Minera de Chile lamentó que un «profesional agrónomo maneje nuestra minería»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, cuestionó la designación de Daniel Mas como «biministro» de Minería y Economía, y aseguró que Kast no tomó en cuenta la solicitud del sector de que la cartera no quedara en manos de un «ministro a dos bandas».

En declaraciones que fueron consignadas por distintos medios nacionales, Viera lamentó además que un profesional agrónomo «maneje nuestra minería», enfatizando que para la Cámara Minera, dicho cargo requiere un perfil profesional vinculado con la industria.

«Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía», puntualizó el representante gremial.

«No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas», agregó Manuel Viera, quien de todas maneras manifestó la disposición de su sector a trabajar en conjunto con el biministro.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

"Queda claro quién manda": Minera Andes Cooper anunció al nuevo Ministro de Minería antes que Kast

Hace 24 horas
Absalón Opazo

Gabinete de Kast bajo críticas por improvisación, limitada experiencia política, intereses empresariales y la sombra de Pinochet

Hace 11 horas
Absalón Opazo

Andes Cooper Mining Company Announces New Minister of Mining Before Elected President José Antonio Kast

Hace 24 horas
Absalón Opazo

Errores básicos en negociaciones del litio del Estado de Chile

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Un día hábil menos y golpe minero: Imacec se queda en 0,5%

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Diputados de la comisión investigadora de Codelco entregan a fiscal de O'Higgins su informe donde alertan graves falencias de seguridad

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile no se cae a pedazos: Imacec crece 3,2% en septiembre

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chipe libre para las mineras: Contraloría alerta 7.150 faenas sin fiscalización y en la lista figuran SQM y Antofagasta Minerals

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

"No podemos dejar que un señor de Conaf decida que Chile pierda una inversión": Las palabras de Kast sobre el proyecto de tierras raras en Penco

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano