Gendarmería de Chile desacata órdenes del Juzgado de Garantía y niega beneficios penitenciarios a Luis Tralcal

Por Morín Ortiz

El 24 de julio el Tribunal de Garantía de Temuco dejó sin efecto las sanciones impuestas a Luis Tralcal Quidel, que consistían en la revocación de sus beneficios de salida diaria y salida de fin de semana, debido a que los antecedentes expuestos por Gendarmería no resultaron suficientes para establecer una sanción de esa gravedad.

Se trata de una tercera resolución emitida por el máximo tribunal de Temuco, que ya había sido acogido provisionalmente el martes 22 y miércoles 23 de julio, a través de un amparo dispuesto en el artículo 95 del Código Procesal Penal, en el Juzgado de Garantía representado por el juez Luis Olivares Apablaza.

Sin embargo, hasta la fecha Gendarmería no ha dado cumplimiento a ninguna de estas resoluciones, por lo cual el jueves 24 de julio, el abogado representante de Luis Tralcal, Sebastián Saavedra Cea, presentó un Amparo Constitucional ante la Ilustrísima Corte Suprema de Temuco, con el objeto de que el máximo tribunal regional disponga el cumplimiento efectivo ya resuelto por el Juzgado de Garantía de Temuco.

“No hay una sentencia judicial que establezca que efectivamente ocurrió la amenaza en la que se basa la sanción. En ese sentido, es completamente desproporcionado quitarle todos los beneficios en atención a una denuncia que no ha sido ratificada judicialmente”, señaló el abogado Sebastián Saavedra, representante de Luis Tralcal junto a Mauricio Reidenbach, ambos del Centro de Investigación y Defensa Sur.

No obstante, Luis Tralcal ingresó nuevamente al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y Gendarmería se ha resistido tres días consecutivos, con tres resoluciones judiciales mediante, a dar cumplimiento al beneficio. “En audiencia Gendarmería señaló que iban a apelar, pese a que estas resoluciones son inapelables”, explicó el abogado Sebastián Saavedra.

Ante el desacato reiterado de Gendarmería y en paralelo al Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones, Sebastián Saavedra interpuso una denuncia verbal ante el juez Luis Olivares Apablaza y el Fiscal Guido Vera Hernández, indicando que al no haber cumplido Gendarmería ninguna de las resoluciones, se configuraban esos tres delitos: detención ilegal, desacato y abuso contra particular.

El juez acogió la denuncia y remitió los antecedentes al Ministerio Público, iniciándose una nueva causa, quedando establecido en el acta del 24 de julio: “El Tribunal acoge la denuncia realizada por el defensor privado del imputado en la presente audiencia y que dice relación con que Gendarmería de Chile no ha cumplido con las disposiciones de este tribunal no en dos oportunidades, debiendo el imputado pasar dos días privado de libertad, constituyendo a juicio del abogado defensor un delito de desacato por parte de Gendarmería de Chile, el delito de abuso contra particular y detención ilegal”.

Mira a continuación un video con las declaraciones del abogado Sebastián Saavedra, representante de Luis Tralcal y presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur:

Contexto del caso: Condenas con pruebas firmadas bajo tortura

“Nadie debe ser condenado por un falso relato firmado bajo tortura”, fue la consigna que se esgrimió por la sociedad civil y las redes de apoyo en torno a la condena de 18 años de cárcel para Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche. Aún descartado el delito terrorista por parte de la Corte Suprema, se mantuvo la condena por incendio con resultado de muerte en la catástrofe que el 2013 terminó con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay en Vilcún, Región de la Araucanía.

Por su parte, José Peralino Huinca fue sentenciado a cinco años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada. Las condenas se basan en su testimonio, pese a que en reiteradas ocasiones Peralino señaló que fue presionado y amenazado para apuntar su participación y la de los otros condenados. Caso en el cual la Machi Francisca Linconao y otros siete imputados fueron absueltos luego de meses en prisión preventiva.

Ante esta situación, en abril del 2019 los abogados Sebastián Saavedra, Karina Riquelme, Matías Meza, Pablo Ortega y Pablo Villar presentaron un requerimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que observe las faltas en el debido proceso, siendo recepcionada por el organismo internacional, obligando al Estado de Chile a responder, lo que se concretó el 9 de agosto de 2021 encontrándose en etapa de admisibilidad hasta la fecha.

Para más información revisar los reportajes audiovisuales del Centro de Investigación y Defensa Sur, año 2018: Luis Tralcal , José Tralcal y Peralino Huinca .

Foto Portada: Sebastián Brogca, Agencia Uno