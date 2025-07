Geólogo chileno publica estudio clave sobre minerales críticos para la transición energética

Artículo de los académicos Martin Reich (U. de Chile) y Adam Simon (U. of Michigan) advierte, por ejemplo, que el mundo requerirá una producción anual de cobre de 91 millones de toneladas al año 2050, una meta que a todas luces parece "inalcanzable". Texto fue publicado en el Annual Review of Earth and Planetary Sciences.