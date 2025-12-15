Gloria Ana Chevesich, la primera mujer en asumir como presidenta de la Corte Suprema en más de 200 años

La ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz será la primera mujer presidenta de la Corte Suprema a partir del 6 de enero de 2026, luego de que el Pleno la eligiera para encabezar el máximo tribunal para el bienio 2026-2027.

En votación unánime, realizada el 15 de diciembre de 2025, la ministra Chevesich fue elegida y será la primera mujer en más de 200 años de historia en dirigir la institución.

«Con una vasta carrera judicial de casi 40 años, Gloria Ana Chevesich es abogada de la Universidad de Chile. Inició su carrera como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en junio de 1986 y en marzo de 1995 asumió como relatora de la Corte Suprema, llegando a ser relatora del Pleno. En octubre de 2002, juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, llegando a ser su presidenta en el año 2013», informaron desde el Poder Judicial en su boletín.

Llegada a la Suprema

En agosto de 2013, Chevesich fue nombrada como ministra del máximo tribunal, siendo la octava mujer en llegar a la Corte Suprema. Ahí, le tocó integrar la Cuarta Sala Laboral o Mixta y asumir diversas labores administrativas y de gestión como miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuatro bienios, e integrante del Comité de Personas, entre los años 2022 y 2023.

«Asimismo, fue la primera vocera de la Corte Suprema entre los años 2019-2022 y fue la responsable de encabezar las gestiones del Poder Judicial en medio de la pandemia, los cambios derivados de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley de Monitoreo Telemático en Casos de Violencia Intrafamiliar, entre otras materias», indicaron desde el Poder Judicial.

«Momentos complejos»

Tras su ratificación en el cargo, la magistrada declaró que «estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen».

«En mi opinión, el trabajo a efectuar no solo debe estar enfocado en que la justicia debe ser oportuna y de calidad, y las personas usuarias del sistema, sino también en aquel que trabajan en el Poder Judicial, por lo que mi gestión las tendré en el centro, valorándolas, potenciándolas y generando buenas condiciones laborales. No olvido que las instituciones están formadas por personas que tienen sus propias vivencias, que a veces surgen como obstáculos en su desempeño y que por lo mismo hay que abordar», agregó la ministra Chevesich.

Mira el momento de la elección a continuación (YouTube):

