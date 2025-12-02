Gobierno anuncia proyecto habitacional para megatoma de San Antonio: Se expropiarán terrenos

El ministerio de Vivienda anunció la expropiación de 100 hectáreas de terreno para desarrollar un proyecto habitacional destinado a las familias de la «megatoma» de San Antonio (10 mil personas), en la Región de Valparaíso.

De acuerdo a lo informado por el ministro Carlos Montes, la expropiación corresponde a 100 de las 215 hectáreas del terreno donde está ubicada la megatoma. Allí se levantará un proyecto habitacional.

«Como Gobierno hemos buscado durante meses una solución con los dueños y los pobladores. Se levantó una comisión técnica y se ayudó a las familias a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos», detalló Montes en un punto de prensa.

«Lamentablemente, esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación», agregó el secretario de Estado.

Por ello, indicó el titular del Minvu, «hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las 40 cooperativas constituidas (…) Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad».

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló que «el Presidente de la República ha mandatado enfrentar esta situación con decisión y responsabilidad. La toma de San Antonio reúne características que no tiene ninguna otra toma en nuestro país. Es una situación inédita».

Anunciamos proyecto habitacional para dar una solución humanitaria al campamento de San Antonio. El proyecto permitirá ofrecer una solución habitacional a las 10 mil personas que actualmente residen en el campamento, en lotes debidamente urbanizados, con solución sanitaria. pic.twitter.com/MbykC21ib4 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 2, 2025

#VoceríaInforma | Ministra Camila Vallejo: "El Presidente de la República ha mandatado enfrentar esta situación con decisión y responsabilidad. La toma de San Antonio reúne características que no tiene ninguna otra toma en nuestro país. Es una situación inédita". pic.twitter.com/ALXeqnNl1e — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) December 2, 2025

Noticia en Desarrollo