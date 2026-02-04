Gobierno Regional de Valparaíso lideró ejecución presupuestaria 2025 a nivel nacional

El Gobierno Regional de Valparaíso, liderado por el gobernador Rodrigo Mundaca, alcanzó un 99,64% de ejecución presupuestaria en el año 2025, ubicándose de esta forma en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con el último balance de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

«Este resultado permite afirmar que el 100% de los recursos de los programas de inversión del GORE fueron ejecutados en la región», señalaron desde la gobernación regional.

De acuerdo con la medición, Valparaíso lideró el ranking nacional de ejecución presupuestaria superando el promedio nacional de 94,2%, siendo seguida por las regiones de Maule y Ñuble.

Al respecto, Macarena Pereira, gobernadora (s) de Valparaíso, declaró que el índice ratifica lo que ha sido «un compromiso en estos cuatro años de administración de nuestro Gobernador Rodrigo Mundaca, acompañado también del Consejo Regional, donde las consejeras y consejeros de cada una de las provincias también disponen sus votos y su aprobación para que los recursos se queden en las localidades y en esos territorios donde los habitantes necesitan de inversión pública».

En cuanto al proceso de ejecución, Pereira explicó que «la principal estrategia que hemos ocupado es, primero, un orden interno, coordinación entre nuestras divisiones, nuestros equipos».

«Son las divisiones de inversión y presupuesto, de finanzas, de planificación y cada una de las áreas temáticas de las competencias del Gobierno Regional, que nos planificamos cada inicio de año, en conjunto con nuestros principales usuarios que son los municipios», añadió la gobernadora (s).

En este punto, la autoridad regional reconoció «a cada uno de los alcaldes y alcaldesas que hacen una gestión muy loable, que nos permite a nosotros dar cumplimiento, tanto en rendición de cuentas y ejecución, y al sector público».

Asimismo, agregó Macarena Pereira, «otros de nuestros aliados son las organizaciones comunitarias, privadas, que también juegan un rol muy importante en nuestra región, porque llegan donde como Estado no podemos llegar».

«Cabe señalar que, por 4 años consecutivos, el Gobierno Regional de Valparaíso ha cumplido al 100% las ejecuciones de su presupuesto, reflejando una gestión de trabajo constante, ordenado y focalizado para invertir la totalidad de los recursos en la región», cerró la gobernadora subrogante.

El Ciudadano