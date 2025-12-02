Gustavo Gatica asistió al inicio de los alegatos de clausura en juicio contra excarabinero Claudio Crespo

Cerca de las 9:00 horas de este martes 2/12, llegó hasta los tribunales el diputado electo Gustavo Gatica, en compañía de su pareja, Viviana Núñez, y Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional, para asistir al inicio de los alegatos de clausura en el juicio contra el exteniente de Carabineros Claudio Crespo.

El proceso entra en su fase decisiva después de más de 5 años de investigación y más de 200 jornadas de audiencias.

A su llegada, Gatica destacó la relevancia que este juicio tiene para la confianza pública: «En tiempos donde nuestras instituciones judiciales están cuestionadas, la verdad y la justicia no son negociables, y confío plenamente en el trabajo que se está realizando», señaló Gustavo.

El parlamentario electo también dirigió palabras a las víctimas de trauma ocular y a sus familias, recordando que este es un proceso con un sentido colectivo. En esa línea, subrayó que “nada justifica lo sucedido” y reafirmó que “todos quienes usaron el poder de forma ilegítima deben asumir su responsabilidad”, enfatizando que su presencia responde a la defensa del Estado de Derecho y no a motivos personales.

Asimismo, Gustavo Gatica recalcó que este caso interpela al país que se debe construir, uno donde los derechos humanos estén resguardados, sin importar el contexto ni las circunstancias.

La presencia de Gatica marca el inicio de una jornada clave en la etapa final del juicio, un proceso seguido por organizaciones de derechos humanos, instituciones y ciudadanía, quienes observan con atención un desenlace que podría marcar un precedente para causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Según los plazos estimados de la causa, la sentencia se conocerá el próximo 9 de enero de 2026.

El Ciudadano