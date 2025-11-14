Gustavo Gatica cerró su campaña en Pudahuel con llamado a repudiar dichos de Kaiser: «Los derechos humanos no dependen del gobierno de turno»

Junto al alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, y una multitud reunida en las afueras del Metro Barrancas, el candidato independiente de izquierda a la Cámara de Diputados, Gustavo Gatica, realizó el cierre de su campaña con un banderazo.

La actividad coronó una campaña profundamente territorial, marcada por el compromiso con la salud mental, la seguridad como derecho social y el fortalecimiento de una comunidad más justa y cuidada.

En su discurso, Gatica agradeció el apoyo transversal recibido en barrios, ferias, sedes sociales y estaciones de Metro durante los últimos meses: «Esta campaña la construimos en la calle, con la gente. Aquí es donde nacen las transformaciones reales, donde la comunidad se encuentra, conversa y se cuida», señaló ante cientos de asistentes que repletaron la explanada lateral del Metro Barrancas.

Por su parte, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, destacó la candidatura de Gatica: «El distrito 8 necesita voces que surjan de la experiencia real de nuestras comunidades y que defiendan con convicción la dignidad de las personas. Gustavo representa esa fuerza, porque ha transformado el dolor en esperanza y compromiso».

«Su llegada al Congreso será una garantía de que los territorios populares como Pudahuel estarán realmente representados en soluciones que inciden en la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos», agregó el jefe comunal.

Ambos, además, hicieron un llamado a la participación en las elecciones de este domingo: «Necesitamos que la esperanza le gane al miedo y que la democracia la cuidemos entre todas y todos», afirmaron.

Respecto a las recientes declaraciones del candidato de extrema derecha Johannes Kaiser, quien aseguró que indultaría a carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos, afirmaciones realizadas junto a Claudio Crespo, exfuncionario acusado de causar la ceguera de Gustavo Gatica durante el estallido social, el candidato a diputado fue enfático en su rechazo.

«No solo rechazo sus palabras, las repudio. Representan una falta de respeto hacia las víctimas y un retroceso gravísimo en materia de justicia, memoria y garantías de no repetición», dijo Gustavo Gatica, agregando que «el candidato de la ultraderecha se equivoca al invitar a una persona acusada de un delito tan grave como disparar al rostro y dejar ciega a una persona. Detrás de cada herida, de cada ojo perdido, hay historias, familias y vidas que cambiaron para siempre».

Asimismo, recalcó que «los derechos humanos no se relativizan. No dependen del gobierno de turno ni de conveniencias políticas. Son universales, y su respeto constituye el mínimo ético de cualquier democracia. Indultar a quienes dispararon contra ciudadanos no es justicia: es impunidad. Es volver a decirle a las víctimas que su dolor no importa», sentenció Gustavo Gatica.

El Ciudadano