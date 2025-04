Había pasado todos los filtros del Congreso: Diputado De Rementería desvinculó a asesor condenado por estafa

Durante la mañana del pasado miércoles, Interferencia reveló que el diputado Tomás De Rementería contrató a Juan Antonio Soto, quien en el año 2017 fue condenado por estafar a 37 personas por 22 millones de pesos, simulando postulaciones a subsidios del Serviu. Según se indica en el reportaje, Soto fue sentenciado a tres años de presidio siendo sustituido por remisión condicional, una multa de tres UTM y la suspensión de oficio público, mientras durara la condena.

Pero, pese a esta resolución, ingresó al Senado como asesor territorial de Isabel Allende en el 2018, y desde marzo de 2022 fue asesor del diputado Tomás De Rementería.

Por lo anterior, El Ciudadano se contactó con el diputado para conocer el trasfondo de esta contratación, quien aseguró que se enteró por la prensa de la condena de Juan Antonio Soto, ya que, pasó todos los filtros internos de la Cámara de Diputados, siendo recomendado por varios parlamentarios anteriores y concejales para su trabajo.

«Tras lo ocurrido, yo me comuniqué con él y le informé que no por la situación en sí, porque yo creo la rehabilitación, sino porque no había sido informado claramente este tema, él se encontraba desvinculado de sus funciones. Insisto, yo no soy un investigador privado, yo hago el procedimiento estándar que hace todomundmundmu y si uno ve el certificado de antecedentes de Juan, es un certificado de una persona que no ha cometido delito. Precisamente por eso hay una omisión de la condena y también es preocupante que alguien tenga acceso a la causa y haya filtrado esta situación», explicó Tomás De Rementería.

Finalmente, el parlamentario insistió que dadas las condiciones y que no haya sido informado debidamente el tema, decidió desvincularlo de sus funciones como trabajador territorial en Valparaíso.