Homofobia en Ñuñoa: Condominio pidió a pareja LGBTI+ limitar muestras de afecto en espacios públicos

Esta mañana se dió a conocer en redes sociales la denuncia por discriminación a una pareja gay por parte de la administración de un condominio. Todo ocurrió en un edificio ubicado en Santa Julia 221, en la comuna de Ñuñoa. Tras compartir la denuncia en redes sociales, el Movilh anunció que tomará medidas contra el edificio.

Según relatan los afectados, los hechos se dieron mientras la pareja se encontraba en la piscina del edificio. En ese momento, una vecina del edificio se les acercó molesta por sus demostraciones de afecto. Ahí es cuando se produjo un incómodo intercambio de palabras.

“Cuando estábamos en la piscina, una vecina residente, que había llegado hace pocos minutos junto a su hija a ese lugar, se acercó a mí muy enojada y exaltada, señalando que debía ubicarme, me preguntó en qué departamento vivía. Yo le pregunté en más de una oportunidad, a qué se estaba refiriendo porque no entendía su malestar. Ella me refirió que su hija era pequeña, que ella no tenía porque ver «esto», es decir, dos hombres abrazados y dándose besos”, dijo la pareja.

En ese momento, se sumó un conserje del edificio, quien acusó a la pareja de “desubicados” por cometer, según él, “actos inmorales”. Según relatan los involucrados, el conserje comenzó a incluir a más vecinos en la discusión generando un ambiente incómodo y hostil.

Al ser consultados por los actos de discriminación el edificio, administrado por Servigest Limitada, respondió a la pareja lamentando los actos. Sin embargo, en el mismo texto, también les solicitó evitar las muestras de afecto en los espacios públicos. Todo esto sería según ellos, para “prevenir malentendidos”.

“Entendemos que, en algunos casos, las demostraciones de afecto en espacios públicos pueden generar incomodidad en otros residentes, independientemente de las circunstancias. (…) Con respecto a la situación que mencionas, probablemente el residente le expresó lo que le resultaba incómodo en ese momento ya las formas si lamentandolo mucho no lo podemos controlar, le solicitamos, por favor, evitar este tipo de manifestaciones de afecto en los espacios comunes para evitar malentendidos o malestares tanto para usted o futuros inconvenientes con otros residentes”, respondió la empresa Servigest Limitada.

La denuncia llegó a oídos del Movilh, quienes enviarán una carta a la empresa exigiendo disculpas públicas. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, emitió un oficio a la Municipalidad de Ñuñoa para sancionar al Edificio Plaza Almeyda 2. El oficio acusa a la empresa de haber incurrido en una infracción a la Ley Zamudio, al artículo 19 de la constitución y a haber vulnerado los derechos humanos de la pareja. Es por esto mismo, que se le solicita a la Municipalidad tomar cartas en el asunto.

“La respuesta y la reacción en general que tuvo la administración del edificio ante este conflicto vecinal que importó discriminación para el denunciante; no tiene asidero legal y merece el más categórico reproche ético y jurídico”, finalizó el oficio.