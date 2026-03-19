«Hoy es un gran día contra la corrupción»: Mauricio Daza, querellante en causa que dejó en prisión preventiva al exfiscal Manuel Guerra

Como una «excelente día para la defensa del estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Chile» calificó el abogado Mauricio Daza la prisión preventiva dictada en contra del exfiscal Manuel Guerra, en el marco del denominado «Caso Audios» vinculado a la red de corrupción de Luis Hermosilla.

Para Daza, quien es querellante en esta causa, la medida cautelar «era la única medida proporcional a la gravedad de los hechos que él cometió, hechos de corrupción que están dentro del contexto de la red que construyó Luis Hermosilla, básicamente para poder manejar los intereses de él y los intereses de las personas que él representaba».

En declaración exclusiva para El Ciudadano, el profesional recordó que el exfiscal Guerra «entregó información reservada y además realizó un conjunto de actuaciones coordinadas con Luis Hermosilla, en causas que él tenía conocimiento que intervenía en relación a su cargo como fiscal metropolitano oriente».

Por ello, aseguró que este «es probablemente el hecho de corrupción más grave que se haya cometido al interior del Ministerio Público en Chile desde que existe esa institución».

¿Responsabilidad de Andrés Chadwick?

Para Mauricio Daza, uno de los hechos importantes que quedaron establecidos en la resolución del juez de garantía contra Manuel Guerra, tiene que ver con el beneficio que recibió el exfiscal por sus favores a Hermosilla: la posibilidad de entrar a trabajar a la Universidad San Sebastián, «en condiciones que eran absolutamente inverosímiles a lo que era su condición académica», comenta el abogado querellante.

«Esto da cuenta que finalmente esa contratación fue un pago a los favores que entregaba precisamente Manuel Guerra», agrega Daza, recordando en este punto que «lo interesante es que en este caso, Luis Hermosilla no entregó directamente este beneficio. El que lo habría entregado era Andrés Chadwick».

«Hermosilla solo operó como una suerte de eslabón, de intermediario, y por lo tanto desde esa perspectiva y a partir de lo anterior, es necesario que se profundice la investigación en contra del exministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick», enfatizó el profesional.

En esa línea, Daza manifestó estar totalmente comprometido, junto a la abogada María Inés Horvitz, para impulsar la investigación y «llegar hasta el final, e impedir que finalmente, a partir de algún tipo de operación o arreglo, se impida que se esclarezca todo lo sucedido».

El abogado querellante insistió en que el resultado final tiene que ser la condena «con penas ejemplares a todas y cada una de las personas que vulneraron el principio de probidad, de una manera grotesca, básicamente para beneficiar a determinados sectores políticos».

El Ciudadano