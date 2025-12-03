Radiografía a las huelgas de 2024: las remuneraciones siguen al mando y emergen nuevas demandas laborales

El Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), junto a la Universidad Alberto Hurtado, lanzó la Minuta de Huelgas Laborales 2024 que entrega la información más actualizada sobre la conflictividad laboral en el país.

El OHL se dedica desde el año 2015 a registrar, analizar e investigar la dinámica de las huelgas en nuestro país con el objetivo de entregar una radiografía confiable y de calidad respecto al conflicto laboral.

Cada año, el equipo arma una Base de Datos de Huelgas que reúne información desde 2010 y codifica más de 80 variables. Se construye con la Metodología de Análisis de Eventos de Protesta y se alimenta de dos fuentes: los reportes diarios de la Dirección del Trabajo y una muestra fija de 15 medios nacionales y regionales.

Desde su origen, el Observatorio publica un Informe Anual sobre la Conflictividad Laboral en Chile y desde el 2024 se sumó la Minuta de Huelgas Laborales, que reúne y actualiza los datos y gráficos más relevantes de más de una década de investigación, poniendo el foco en las tendencias del último año disponible.

La Minuta correspondiente a 2024 mostró un leve aumento de las paralizaciones en el sector privado y una disminución en el sector público. Además, presentó indicadores sobre la evolución de las huelgas entre 2010 y 2024, el número de trabajadoras y trabajadores involucrados, los Días-Persona-Trabajo perdidos, las ramas económicas predominantes y la distribución regional de las demandas, entre otras dimensiones.

A través de esta publicación, el Observatorio pretende contribuir con un análisis riguroso y consistente del conflicto laboral en Chile.

El informe evidenció que las huelgas extra-legales son la vía más usada en regiones y las que históricamente han generado mayor impacto económico. En el sector privado, los DPTP han marcado peaks superiores a 20.000 por cada 100 mil ocupados en años como 2003-2004 y 2014, reflejando la alta volatilidad de las huelgas fuera de la negociación colectiva reglada.

Huelgas extra-legales dominan el sector privado

El documento evidenció las principales tendencias de las huelgas en el país. Históricamente, el sector público ha concentrado la mayor cantidad de paralizaciones en comparación con el sector privado, con picos destacados en 1987, 1993, 2002 y 2016.

No obstante, esta dinámica se complejiza al analizar la legalidad en el sector privado. Dentro de este sector, las huelgas extra-legales (aquellas realizadas fuera del marco de la negociación colectiva) son más frecuentes que las legales, y esta tendencia extra-legal ha marcado picos superiores a las 200 huelgas en años como 2015, 2016 y 2019.

A pesar de que las paralizaciones totales han tendido a disminuir tras el máximo de 2016, el informe confirma que la conflictividad en el sector privado continúa caracterizándose por el predominio de las acciones fuera de la normativa reglada.

En cuanto a la participación de trabajadores involucrados en las huelgas, esta ha sido cíclica, alcanzando un máximo histórico de más de 2 millones alrededor de 2017. Además, se evidenció que la mayor parte de los trabajadores participantes proviene de huelgas extra-legales.

Educación, Salud y Administración Pública lideran las paralizaciones

Respecto a la distribución sectorial y geográfica, el informe mostró que en 2024 los sectores de Educación, Administración Pública y Salud concentraron la mayor cantidad de huelgas. En el ámbito público, la actividad se enfocó especialmente en servicios sociales esenciales, con los Ministerios de Salud y Educación a la cabeza.

Por otro lado, se observa que en Minería y en Educación predomina la huelga legal, mientras que en Administración Pública, Agricultura y Comercio predomina la huelga extra-legal.

El documento también da cuenta de que la conflictividad es un fenómeno predominantemente regional. La zona Metropolitana es el principal foco, concentrando alrededor del 40% de la totalidad de las huelgas.

En cuanto a la legalidad, en 2024 el 83,9% de las huelgas en la Región Metropolitana fueron legales, mientras que en la zona Norte un 71,8% fue extra-legal, cifra similar a la zona Sur, donde el 72,7% también correspondió a huelgas extra-legales, predominando así la conflictividad no reglamentada.

El salario sigue siendo el motor principal del conflicto laboral

En relación con los motivos y las tácticas, se observa que el motivo dominante son las remuneraciones, siendo el principal tanto en el sector privado (cercano al 60% en 2023-2024) como en todas las regiones (generalmente sobre el 60% en el periodo 2010-2024).

Además, se han observado nuevos enfoques, con una tendencia a la diversificación y un aumento en las demandas por condiciones de trabajo, que alcanzan alrededor del 20% en los últimos años. Esta diversificación es más notoria en regiones como Antofagasta, Los Lagos y Valparaíso.

Por otro lado, se evidenció que las huelgas legales son consistentemente más largas, con una duración aproximada de 9 días, mientras que las extra-legales son más cortas, con un promedio de 3 días en 2024.

Sobre las tácticas adoptadas, la más frecuente es el piquete o manifestación pacífica afuera de la empresa (más de 1.200 ocurrencias), seguida por cortes o tomas de calles (689 ocurrencias) y marchas (634 ocurrencias).

La radiografía del OHL revela un conflicto laboral chileno dual: formal y prolongado en la capital versus extra-legal y de corta duración en las regiones, con una base de demandas históricamente anclada en las remuneraciones que comienza a ampliarse hacia la condición y organización del trabajo.