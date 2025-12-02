Trabajadores de Mejor Niñez alertan merma salarial tras dictamen de Contraloría

El nuevo dictamen E121666 de la Contraloría desató una fuerte movilización de trabajadores de Mejor Niñez y Sename, quienes denuncian recortes salariales y vulneración de derechos laborales.

Trabajadores de Mejor Niñez alertan merma salarial tras dictamen de Contraloría
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

Organizaciones sindicales de servicios Mejor Niñez (Armepro, Anfusepna, Antrap) y de Sename-Reiserción Juvenil (Armetrase) se movilizaron el pasado viernes 27 de noviembre en el centro de Santiago con el fin de denunciar los efectos altamente perjudiciales de la aplicación del reciente dictamen E121666 de la Contraloría. 

Para los sindicatos el dictamen genera una grave merma en las remuneraciones de las y los funcionarios que trabajan adscritos en jornada laboral con sistema de turnos, en periodos de licencia médica, feriados legales o fuero maternal, a través del no pago de promedio de horas extras en dichos periodos. 

Según las organizaciones, la medida afecta a cientos de trabajadores —educadores de trato directo, tutores, monitores, coordinadores de turno, encargados de vida familiar, choferes, manipuladores de alimentos, porteros y técnicos en enfermería— cuyas funciones son esenciales para sostener el servicio 24/7 en los centros de administración directa. Debido al déficit estructural con que operan ambos servicios, estos equipos deben extender sus jornadas en turnos de 12, 24 e incluso 36 horas continuas.

Cabe recordar que el dictamen emitido por la Contraloría el 19 de julio de este año tuvo como propósito  revisar y cambiar la interpretación previa sobre el pago de horas extra para funcionarios municipales en sistemas de turnos rotativos. Específicamente, cuestionó que estos trabajadores reciban horas extra durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de sueldo, cuando no hayan realizado labores efectivas.

El dictamen establece cuatro puntos centrales: primero, que solo deben pagarse horas extraordinarias efectivamente trabajadas; segundo, que no corresponde remunerar “promedios” de horas extra durante periodos de inactividad; tercero, que revisa y reordena la jurisprudencia previa; y cuarto, que enfatiza un uso responsable de los recursos públicos.

Para los sindicatos, en la práctica, este pronunciamiento desconoce elementos esenciales de la legislación laboral chilena, incluyendo derechos vinculados a la seguridad social, el descanso y la protección de la maternidad.

La instancia tuvo como objetivo denunciar esta situación y exigir a las autoridades de gobierno una solución en favor de las y los trabajadores, reponiendo el pago que actualmente se pretende desconocer. 

La movilización avanzó hasta el ex Congreso Nacional, donde el director nacional de Mejor Niñez participaba en una actividad junto a sus asesores. Allí fue encarado por los trabajadores, quienes le advirtieron que la protesta seguirá escalando si no se entrega una solución pronta para quienes cumplen funciones garantes en jornadas de sistema de turno.

Relacionados

Camila Silva Cortés

“La situación de los trabajadores del SENAME es crítica”: Gonzalo Marín, presidente de ARMETRASE, alerta por el impacto en niños, niñas y adolescentes 

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Diputado Roberto Celedón denuncia a Mejor Niñez ante la Contraloría por graves negligencias en residencia infantil de Linares

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

Parquímetros en Ñuñoa: Contraloría obliga a iniciar invalidación tras denuncia de concejala Descouvieres

Hace 5 días
Camila Silva Cortés

Los municipios están incapacitados para ejercer sus funciones     

Hace 3 semanas
Camila Silva Cortés

Concejal de Colina tenía la razón: Frenan irregular subvención de recursos municipales a Fundación vinculada a hija de Lavín

Hace 2 días
Camila Silva Cortés

Contraloría acorrala a Daniela Peñaloza (UDI): acredita 7 cargos por “graves irregularidades” en millonaria compra de terreno para Cesfam

Hace 4 días
Camila Silva Cortés

Denuncian “protección” a exdirector de SLEP Colchagua suspendido por presunta malversación de fondos, quien sigue recibiendo su sueldo

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

Dorothy y los "parásitos"

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

¿Pueden los colegios usar a los estudiantes como prenda o hipoteca?

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano