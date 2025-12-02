Trabajadores de Mejor Niñez alertan merma salarial tras dictamen de Contraloría

Organizaciones sindicales de servicios Mejor Niñez (Armepro, Anfusepna, Antrap) y de Sename-Reiserción Juvenil (Armetrase) se movilizaron el pasado viernes 27 de noviembre en el centro de Santiago con el fin de denunciar los efectos altamente perjudiciales de la aplicación del reciente dictamen E121666 de la Contraloría.

Para los sindicatos el dictamen genera una grave merma en las remuneraciones de las y los funcionarios que trabajan adscritos en jornada laboral con sistema de turnos, en periodos de licencia médica, feriados legales o fuero maternal, a través del no pago de promedio de horas extras en dichos periodos.

Según las organizaciones, la medida afecta a cientos de trabajadores —educadores de trato directo, tutores, monitores, coordinadores de turno, encargados de vida familiar, choferes, manipuladores de alimentos, porteros y técnicos en enfermería— cuyas funciones son esenciales para sostener el servicio 24/7 en los centros de administración directa. Debido al déficit estructural con que operan ambos servicios, estos equipos deben extender sus jornadas en turnos de 12, 24 e incluso 36 horas continuas.

Cabe recordar que el dictamen emitido por la Contraloría el 19 de julio de este año tuvo como propósito revisar y cambiar la interpretación previa sobre el pago de horas extra para funcionarios municipales en sistemas de turnos rotativos. Específicamente, cuestionó que estos trabajadores reciban horas extra durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de sueldo, cuando no hayan realizado labores efectivas.

El dictamen establece cuatro puntos centrales: primero, que solo deben pagarse horas extraordinarias efectivamente trabajadas; segundo, que no corresponde remunerar “promedios” de horas extra durante periodos de inactividad; tercero, que revisa y reordena la jurisprudencia previa; y cuarto, que enfatiza un uso responsable de los recursos públicos.

Para los sindicatos, en la práctica, este pronunciamiento desconoce elementos esenciales de la legislación laboral chilena, incluyendo derechos vinculados a la seguridad social, el descanso y la protección de la maternidad.

La instancia tuvo como objetivo denunciar esta situación y exigir a las autoridades de gobierno una solución en favor de las y los trabajadores, reponiendo el pago que actualmente se pretende desconocer.

La movilización avanzó hasta el ex Congreso Nacional, donde el director nacional de Mejor Niñez participaba en una actividad junto a sus asesores. Allí fue encarado por los trabajadores, quienes le advirtieron que la protesta seguirá escalando si no se entrega una solución pronta para quienes cumplen funciones garantes en jornadas de sistema de turno.