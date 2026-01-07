Impasse marca proclamación de José Kast como presidente electo en el Tricel

El pasado lunes se realizó la ceremonia en la que Tricel proclamó a José Kast como presidente electo. El mandatario electo fue acompañado de su esposa, María Pía Adriasola y el equipo de la Oficina del Presidente Electo. A la instancia también asistieron diferentes presidentes de los partidos políticos de nuestro país.

Durante la audiencia, que comenzó a las 12:00 hrs, el presidente del Tricel, Arturo Praga, dio lectura al acta que proclamó a Kast como presidente electo.

“El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para Presidente de la República”, declaró.

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia, fue el impasse que tuvo José Kast cuando recibió el acta de su proclamación y el documento salió de la carpeta cayendo al suelo. Ante el hecho, el presidente del Tribunal, Arturo Prado reaccionó de inmediato recogiendo los documentos.

A la instancia, también asistieron presidentes de diversos partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo.

Entre los asistentes quienes apoyaron la candidatura de Kast estaban los presidentes de los partidos: Johannes Kaiser (PNL), Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Arturo Squella (PR), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Sara Concha (PSC), Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos).

De parte del oficialismo, asistieron los presidentes de los partidos: Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Jaime Mulet (FRVS) y Leonardo Cubillos (PR).

A la actividad no asistió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, debido a su rechazo al respaldo que José Antonio Kast entregó a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Tampoco asistieron los presidentes del Frente Amplio, Partido Liberal, Partido de la Gente ni ninguno de los partidos que perdieron su legalidad después de las elecciones generales.