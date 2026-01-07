Impasse marca proclamación de José Kast como presidente electo en el Tricel

El mandatario electo protagonizó un momento incómodo cuando el acta oficial cayó al suelo al momento de recibirla, generando reacciones inmediatas.

Impasse marca proclamación de José Kast como presidente electo en el Tricel
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

El pasado lunes se realizó la ceremonia en la que Tricel proclamó a José Kast como presidente electo. El mandatario electo fue acompañado de su esposa, María Pía Adriasola y el equipo de la Oficina del Presidente Electo. A la instancia también asistieron diferentes presidentes de los partidos políticos de nuestro país. 

Durante la audiencia, que comenzó a las 12:00 hrs, el presidente del Tricel, Arturo Praga, dio lectura al acta que proclamó a Kast como presidente electo.

“El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para Presidente de la República”, declaró. 

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia, fue el impasse que tuvo José Kast cuando recibió el acta de su proclamación y el documento salió de la carpeta cayendo al suelo. Ante el hecho, el presidente del Tribunal, Arturo Prado reaccionó de inmediato recogiendo los documentos. 

A la instancia, también asistieron presidentes de diversos partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo. 

Entre los asistentes quienes apoyaron la candidatura de Kast estaban los presidentes de los partidos: Johannes Kaiser (PNL), Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Arturo Squella (PR), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Sara Concha (PSC), Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos). 

De parte del oficialismo, asistieron los presidentes de los partidos: Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Jaime Mulet (FRVS) y Leonardo Cubillos (PR).

A la actividad no asistió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, debido a su rechazo al respaldo que José Antonio Kast entregó a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Tampoco asistieron los presidentes del Frente Amplio, Partido Liberal, Partido de la Gente ni ninguno de los partidos que perdieron su legalidad después de las elecciones generales. 

Relacionados

Camila Silva Cortés

Disolución de Evópoli: A pesar de que el partido asegura tener los 4 parlamentarios que exige la ley, el Servel dice otra cosa

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

“Defensor de Pinochet” y “ultraconservador”: así describen medios internacionales el triunfo de Kast

Hace 3 semanas
Camila Silva Cortés

Xi Jinping saluda a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

Hace 2 semanas
Camila Silva Cortés

El viral de Kast 2021 vs. 2025: del "reduciré sueldos a la mitad" a recibir más de 11 millones y declararlo "no debatido"

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Operación "Fraude Electoral”: la maquinaria de desinformación de la ultraderecha para erosionar la democracia chilena

Hace 3 semanas
Camila Silva Cortés

Evópoli's Potential Dissolution: Discrepancies Between Party Claims and Servel's Findings on Parliamentary Representation

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

Xi Jinping Congratulates José Antonio Kast as President-Elect of Chile

Hace 2 semanas
Camila Silva Cortés

"No dijimos de expulsar 300.000 inmigrantes": Las primeras contradicciones de José Kast desde Argentina

Hace 3 semanas
Camila Silva Cortés

"Vocera de Kast padece una ligera confusión...": Boric compartió en redes crítico comentario sobre Mara Sedini por proyecciones del Banco Central

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano