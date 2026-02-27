Inauguran calle Diputada Mercedes Bulnes en Villa Portales del Maule: «Tuvo un rol fundamental en la materialización de este proyecto»

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la calle Diputada Mercedes Bulnes, ubicada en la Villa Portales, comuna de Maule, en el marco de la entrega de 276 nuevas viviendas sociales, proyecto en el cual la parlamentaria, fallecida en noviembre de 2024, tuvo un rol fundamental.

En la ceremonia también estuvo presente el diputado Roberto Celedón, esposo de la legisladora, quien junto al Mandatario, realizó el tradicional «descubrimiento» de inauguración de la señalética.

«Mercedes como diputada tuvo un rol fundamental en la materialización de este proyecto de viviendas sociales industrializadas. En reconocimiento a su compromiso y aporte, las dirigentes sociales solicitaron que la calle principal de la población lleve su nombre», declaró el diputado Celedón tras la ceremonia.

«Agradecemos sinceramente las palabras de las dirigentas, de las familias y de las autoridades presentes. Seguimos trabajando por más viviendas dignas para nuestras comunidades», agregó el parlamentario, quien -recordemos- fue reelecto en su cargo en las elecciones de noviembre de 2025.

Calle Diputada Mercedes Bulnes



Hoy estuvimos en la Villa Portales, recién inaugurada, donde el Presidente de la República Gabriel Boric, el Ministro de Vivienda Carlos Montes, la Seremi Pablo Campos y la directora de Serviu Paula Oliva entregaron las llaves a 276 familias…

Más de 25 mil viviendas

Con más de 25 mil viviendas terminadas, el Plan de Emergencia Habitacional en la Región del Maule cuenta a la fecha con un avance de 152,1%, informaron desde el Ministerio de Vivienda.

La meta se alcanzó el 16 de enero de 2025 con la entrega del condominio Puertas de Lircay I, «hito encabezado por el Presidente de la República», señalaron desde la cartera ministerial.

Al respecto, el Jefe de Estado destacó que, a nivel nacional, se superará la meta original de 260 mil viviendas: «Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hasta el último día y uno de los objetivos que nos hemos puesto antes de terminar nuestro mandato es dar cumplimiento a la meta del Plan de Emergencia Habitacional».

«Les digo con mucho orgullo que la política habitacional en Chile es una política de Estado. Que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera nos dejó 118 mil viviendas en proceso de construcción, que vamos a haber entregado más de 260 mil viviendas, y que, además, le vamos a dejar al futuro gobierno más de 150 mil viviendas en construcción», añadió el Presidente Boric.

«Así se hace Chile. No pensando en quién se saca la foto, en el político que gana un voto o un punto en las encuestas la próxima semana, sino pensando en cómo nuestro pueblo vive mejor. A eso nos dedicamos, para eso estamos, a ustedes nos debemos», reafirmó el Mandatario nacional.

Respecto al proyecto habitacional Villa Portales del Maule, que benefició a 276 familias de las comunas del Maule, Talca y sus alrededores, se indicó que se trata de un complejo que contempla viviendas para personas con discapacidad sin movilidad reducida, para grupos familiares, para personas con movilidad reducida y para personas con neuro divergencia.

Además, cuenta con áreas verdes, juegos infantiles, juegos inclusivos, ruta accesible para silla de ruedas, máquinas de ejercicio, escaños e iluminación.

"Hoy no solo recibimos las llaves, sino también felicidad y dignidad". Estas fueron palabras de Berta, dirigenta del Comité de Vivienda Villa Portales del Maule I, durante la entrega de llaves para 276 familias de la región.



Y tiene razón, porque ahora, en sus casas y… pic.twitter.com/AaHiKVHGR1 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 25, 2026

