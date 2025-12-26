Incendios forestales no dan tregua: Gobierno llama al autocuidado y recuerda que penas por causar siniestros alcanzan 20 años de cárcel

Hasta las 16:00 horas de este viernes se combatían 12 incendios forestales en el país, según el balance entregado por Conaf. Los más complejos están en la Región de O'Higgins: en Los Buitres, comuna de Machalí, en Larmahue, comuna de Pichidegua, y en la Central Rapel, comuna de Litueche. En tanto, aún se mantiene activo el siniestro en Cerro Maule, el cual ya lleva consumidas 1.127 hectáreas.

Autor: Absalón Opazo
Los incendios forestales no dan tregua en el país y el panorama no se ve muy alentador, debido al pronóstico de altas temperaturas que se espera para los próximos días en toda la zona centro sur.

Por ello, desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado al autocuidado y a la responsabilidad de la población para prevenir los siniestros forestales.

Al mismo tiempo, en las redes sociales del Gobierno se recordó que quien provoque un incendio forestal arriesga hasta 20 años de cárcel y multas que podrían llegar a los 10 millones de pesos.

«Si presencias a alguien provocando este delito ¡DENUNCIA! a Conaf al 130, a Bomberos al 132, a Carabineros al 133 o a la PDI al 134», se lee en el mensaje difundido y compartido también por el Presidente Gabriel Boric, en medio de una dura jornada donde una serie de incendios mantienen en Alerta Roja a varias comunas.

«Los incendios forestales se evitan si actuamos con responsabilidad. Muchas veces son el resultado de un actuar negligente, donde no se siguen todas las restricciones e instrucciones que imparte la autoridad», planteó el ministro Álvaro Elizalde desde el Palacio de Gobierno.

«Por eso queremos insistir con motivo de las fiestas de fin de año, y ya una vez que llegue el mes de enero con el aumento de las temperaturas, en la importancia del autocuidado y la responsabilidad para evitar que estos incendios sigan produciéndose», recalcó Elizalde.

Hasta las 16:00 horas de este viernes se combatían 12 incendios forestales en el país, según el balance entregado por Conaf. Los más complejos están en la Región de O’Higgins: en Los Buitres, comuna de Machalí, en Larmahue, comuna de Pichidegua, y en la Central Rapel, comuna de Litueche.

En tanto, aún se mantiene activo el siniestro en Cerro Maule, el cual ya lleva consumidas 1.127 hectáreas.

