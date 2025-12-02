Incluso fuera del horario laboral: Cámara aprueba autorizar a funcionarios de Carabineros el porte de sus armas «24/7»

Por 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general el proyecto que modifica la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo (boletín 17.044).

Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral, y aunque de igual modo existen disposiciones reglamentarias que posibilitan el porte de armas de servicio en horario «de franco», es necesario que dicha autorización se radique en una norma de mayor jerarquía, indicaron las y los autores del proyecto.

Así, el texto aprobado por la Cámara establece que Carabineros «deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal y se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución».

«Dicho armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución y sobre ellos recaerá la responsabilidad de su cuidado y custodia. Las características de estas armas, los requisitos para su uso y los protocolos de su manejo, custodia y eventual devolución, serán regulados por un reglamento», añade la iniciativa, que retornó a la Comisión de Defensa debido a la presentación de indicaciones.

Recordemos que, previamente, esta misma instancia parlamentaria había propuesto rechazar la norma.

