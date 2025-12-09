India y Chile cerraron cuarta ronda de negociaciones para avanzar en Acuerdo de Asociación Económica Integral

Este lunes en Nueva Delhi, India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en el marco del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) que Chile mantiene con ese país.

Recordemos que el primer paso para fortalecer el intercambio comercial y económico con India, potencia mundial de más de 1.400 millones de habitantes, fue la entrada en vigor del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) en 2007, instrumento que fue ampliado en 2017 y donde Chile otorgó preferencias arancelarias a 2.099 productos indios, mientras que India lo hizo para 1.110 productos chilenos.

Ahora, con este encuentro, que se desarrolló en el Ministerio de Comercio e Industria de India, se cerró la cuarta ronda de negociaciones para avanzar en el Acuerdo.

Al respecto, la subsecretaria Sanhueza declaró tras la cita que «las conversaciones entre ambos países continúan y nuestro principal objetivo, como Subrei y Cancillería, es que estas resulten en el mejor acuerdo posible para Chile. En ese sentido, la reunión con el ministro Piyush Goyal fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad continuar avanzando durante las próximas semanas».

Sanhueza detalló en ese sentido que «la semana pasada en Nueva Delhi, una delegación chilena, liderada por el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei, Ricardo Mayer, y el jefe negociador de Chile, Pablo Urria, sostuvo reuniones técnicas con su contraparte india, concretando así la cuarta ronda de negociaciones entre ambas economías por el CEPA, que tuvo como cierre la reunión entre la subsecretaria con el ministro Goyal».

Delegación chilena

La primera ronda de este Acuerdo se realizó en mayo en India; mientras que la segunda, se llevó a cabo en agosto de manera virtual; en tanto, la tercera reunión se concretó a finales de octubre, en Santiago.

En esta cuarta ronda, la delegación chilena estuvo acompañada por representantes del sector privado, encabezados por el presidente del Consejo Empresarial Bilateral Chile-India y titular de Frutas de Chile, Iván Marambio, junto al director Internacional de Sofofa, Diego Torres; el presidente ChileNut, Juan Esteban Rodríguez; el director de ChileNut, David Valenzuela; y el representante del del Consejo del Salmón, Rodrigo Bustos.

A ellos se sumó el embajador de Chile en India, Juan Angulo, quienes en conjunto sostuvieron reuniones en el Foro de Pequeñas y Medianas Empresas de India (India SME Forum) con la Confederación de Industrias de India (CII) y con el Foro de Importadores de Alimentos de la India (FIFI).

«Durante los últimos días hemos participado activamente de las negociaciones para avanzar en un acuerdo comercial con India, las que continuarán desplegándose durante enero y febrero. Este acuerdo ha sido un objetivo de Chile desde hace varios años y esperamos que el resultado, luego de afinar los aspectos técnicos, sea favorable para dar un salto en la relación económica bilateral», comentó Iván Marambio.

Visita del Presidente Boric

En abril de 2025, el Presidente Gabriel Boric realizó una histórica visita a India, séptimo socio comercial de Chile y la nación más poblada del mundo.

Se trató de la tercera visita de un mandatario chileno al país asiático y la primera en 16 años: «Abrir nuevos mercados para Chile en el país más poblado del planeta, mil cuatrocientos millones de habitantes, la quinta economía a nivel mundial y próximamente la tercera; si avanzamos, seríamos el primer país de Latinoamérica en tener un acuerdo con India de estas características», declaró en aquella ocasión el Presidente Boric.

Revisa una nota sobre la gira del Jefe de Estado chileno a India AQUÍ (boletín Prensa Presidencia)

📍 Nueva Delhi, India | La subsecretaria Claudia Sanhueza sostuvo una reunión con el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, donde revisaron los avances de las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Chile e India. pic.twitter.com/Gm59sdu0k4 — Subsec. de Relaciones Económicas Internacionales (@subrei_chile) December 9, 2025

El Ciudadano