La impunidad como oferta electoral: Kast se juega por indultos a carabineros condenados por represión en el estallido

José Antonio Kast vuelve a poner la impunidad sobre la mesa como parte de su programa de gobierno. En una entrevista con Ahora es Cuando de Radio Infinita, el candidato presidencial del Partido Republicano confirmó que, de llegar a La Moneda, indultará a los carabineros condenados por delitos de represión durante el estallido social de 2019.

«Si van a votar por mí, tengan claro que a los carabineros, que hoy día están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido, yo los voy a indultar. Y eso va a generar polémica, sí«, afirmó Kast, agregando que esta es una decisión que ya había tomado «hace harto tiempo atrás».

Con sus palabras, el ultraderechista deja en claro que su apuesta electoral pasa por profundizar la protección a las fuerzas de orden, incluso cuando estas hayan sido condenadas por violaciones a los derechos humanos.

Indultos como estrategia electoral

Desde el estallido social, Kast ha construido su figura en torno al discurso de la «mano dura» y la criminalización de la protesta social. Su promesa de indultar a los uniformados condenados por represión no es nueva, pero esta vez la pone sobre la mesa con un tono de desafío.

En su relato, los carabineros son «víctimas» de la justicia, y no agentes estatales responsables de mutilaciones, torturas y homicidios. Su mensaje es claro: en su eventual gobierno, la represión policial no solo sería defendida, sino que los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos quedarían impunes.

«A mí no me va a temblar la mano»

En la entrevista, Kast también defendió la idea de tomar medidas de seguridad sin temor a las consecuencias legales. En esa línea, respaldó las declaraciones del presidente de su partido, Arturo Squella, quien dijo estar dispuesto a ser perseguido internacionalmente con tal de ejecutar su agenda de seguridad.

El candidato republicano comparó su situación con la de Sebastián Piñera, quien enfrentó querellas internacionales tras la represión del estallido social. «Yo tampoco voy a no poder salir de Chile, pero lo decimos como una forma de que no tenemos temor a organismos internacionales politizados«, sostuvo.

Y fue más allá: «A mí no me va a temblar la mano si hay un estallido delictual (…) yo me hago responsable si hay alguien que muere, no el carabinero que usó la herramienta«.

El mensaje no deja dudas: su gobierno sería una garantía de impunidad para las fuerzas represivas.

La interna de la derecha y el escenario electoral

Kast también se refirió a la competencia en su sector y el debate sobre una posible primaria con Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. «La segunda vuelta tiene el efecto de primaria. Pediría a Evelyn Matthei que ya no sigamos discutiendo el tema de primarias (…) lo único relevante es que el que pase -a segunda vuelta- reciba el apoyo de los otros candidatos«, sostuvo.

Según Kast, su partido ya superó el debate sobre la unidad de la derecha y ve innecesario medirse en una primaria con Chile Vamos. En su cálculo electoral, la división interna es irrelevante frente al desafío mayor: consolidar una candidatura que le asegure llegar al balotaje.

El dardo contra Tohá

En su análisis electoral, el republicano no dejó fuera a Carolina Tohá, quien recientemente confirmó su candidatura presidencial. Para Kast, la exministra es «la continuidad de un gobierno fracasado en una de las áreas que más le importan a la gente«, y recalcó que «ella es la persona más cercana al presidente Gabriel Boric».

Así, en un intento por polarizar la carrera presidencial, Kast busca presentarse como el antónimo de Boric y su coalición.

Impunidad como promesa de campaña

Las declaraciones de Kast refuerzan una tendencia clara en su discurso: criminalización de la protesta, respaldo irrestricto a las fuerzas de orden y desdén por los organismos de derechos humanos.

El candidato republicano no solo quiere borrar las condenas contra carabineros responsables de represión en el estallido, sino que busca sentar un precedente para su eventual gobierno: la represión tendría «carta blanca» y las consecuencias no recaerán en quienes aprieten el gatillo, sino en quienes se atrevan a cuestionar el orden establecido.

