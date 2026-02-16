Informe INDH sobre acceso a Salud en Aysén y Magallanes: Falta de especialistas, infraestructura y poco acceso a medicinas entre las principales carencias

El jefe del INDH Magallanes, Cristián Figueroa, junto a un equipo de dicha sede regional, realizaron un recorrido por Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza para dar a conocer los antecedentes recopilados en el informe «INDH en Terreno: Acceso a la salud en las regiones de Aysén y Magallanes».

El estudio fue realizado en 2025 para verificar el acceso a este derecho en las regiones australes de Chile.

Al respecto, Figueroa resaltó que «el trabajo en terreno para la sede es clave, porque permite garantizar una mirada territorial de los derechos humanos».

«Estar en Última Esperanza y Puerto Natales nos hace posible dialogar con actores claves e identificar problemáticas locales, lo que reafirma la labor del INDH y su compromiso con la observación, promoción y protección de los derechos humanos en la región», añadió el personero.

En su recorrido, el equipo del INDH se reunió con el delegado provincial, Guillermo Ruiz, a quien se hizo entrega del documento. Asimismo, en el encuentro se intercambiaron impresiones acerca del alcance de los hallazgos registrados, comprometiéndose el desarrollo de acciones de difusión para fines de febrero.

Entre los principales hallazgos y recomendaciones del informe, se encuentran la escasez de médicos especialistas, las dificultades para acceder a medicamentos y una infraestructura diagnóstica insuficiente fuera de las capitales regionales.

Además, la observación del INDH puso énfasis en las dificultades que implica la geografía extrema de la zona y la baja conectividad, lo que obliga a las personas a realizar costosos y extenuantes traslados para poder acceder a tratamientos médicos.

El texto también analiza el impacto de estas carencias en grupos vulnerables, como personas mayores y víctimas de la dictadura pertenecientes al programa PRAIS. Revisa el informe completo AQUÍ

Reunión con alcaldesa

Por último, el equipo de la sede regional del INDH Magallanes se reunió con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana María Mayorga.

Junto con hacerle entrega del informe, el INDH invitó al municipio a apoyar el concurso de cortometrajes que la sede realizará este año: «Miradas que transforman», certamen destinado a estudiantes de toda la región y que tiene como objetivo dar cuenta de la importancia de los derechos humanos en la vida de las personas.

La jefa comunal celebró la iniciativa y comprometió apoyo y participación tanto para la convocatoria como para su difusión.

