Informe Servel: Mujeres lideran participación electoral desde 1989 pero siguen lejos de la paridad en el poder político

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Servel dio a conocer su informe «Participación y representación de las mujeres en política: una mirada desde el Servicio Electoral de Chile», del cual se desprende que las mujeres conforman la mayoría del padrón electoral en Chile y mantienen históricamente mayores tasas de participación que los hombres.

De acuerdo con el estudio, 8.083.768 mujeres integraron el padrón electoral en 2025, cifra que representa 51,2% del total de personas habilitadas para votar.

«El número prácticamente se duplicó desde 1989, cuando (con inscripción voluntaria) había 3,9 millones de mujeres inscritas. El aumento más significativo se produjo con la implementación de la inscripción automática en 2012, que aumentó el padrón femenino de 4,3 millones en 2009 a más de 6,8 millones en 2012», detalla el informe del Servel.

Los datos entregados también muestran que en todos los procesos electorales entre 1989 y 2024, las mujeres han votado proporcionalmente más que los hombres, considerando el tamaño de sus respectivos padrones. Por ejemplo, en el plebiscito constitucional de 2022, con voto obligatorio, la participación femenina alcanzó 87,4%, mientras que la masculina fue 84,2%.

En términos históricos, la participación femenina más alta se registró en 1989, con 95,8% del padrón (con inscripción voluntaria y voto obligatorio), mientras que el punto más bajo ocurrió en las elecciones municipales de 2016, con 37,2%, en el período de inscripción automática y voto voluntario.

Afiliadas a partidos políticos disminuyen

Otro aspecto abordado por el Servel tiene que ver con la afiliación a los partidos políticos. Según el informe, pese a su mayor participación electoral y presencia en el padrón, la participación de las mujeres en los partidos políticos muestra una tendencia a la baja.

«Si bien en 2017 las mujeres representaban el 50,6% de las personas afiliadas, en enero de 2026 esa proporción cayó a 46,6%, situándose por debajo de la participación masculina», apunta el estudio.

En tanto, a nivel territorial, las mujeres representan entre 41% y 49% de las afiliaciones en todas las regiones del país, siendo Los Lagos (43,5%) y Los Ríos (44,3%) las regiones con menor proporción de militantes mujeres.

«La presencia femenina en la conducción de partidos políticos también sigue siendo limitada, y en febrero de 2026, solo 5 de 21 partidos estaban presididos por mujeres», agrega el informe del Servel.

Así, entre 2016 y 2026, la proporción de mujeres que ejercieron la presidencia de partidos políticos fluctuó entre 15% y 28,6%. El nivel más alto se registró en 2022, cuando 8 de 28 partidos fueron encabezados por mujeres.

Candidaturas femeninas aumentan, pero siguen siendo minoría

También, el informe evidencia avances en el número de mujeres candidatas, especialmente tras la implementación de la Ley de Cuotas (Ley 20.840), que establece que ningún género puede superar el 60% de las candidaturas de un partido.

«Antes de esta normativa, menos del 20% de las candidaturas parlamentarias correspondían a mujeres. Desde 2017, en cambio, superan el 40% del total. En la Cámara de Diputadas y Diputados, por ejemplo, las candidatas pasaron de 7,9% en 1989 a más de 44% en 2025», indicaron desde la entidad electoral.

Pero, a pesar del aumento de candidaturas, la representación femenina sigue siendo menor que la masculina. Por ejemplo, en 2025, las mujeres alcanzaron 33,5% de los escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados y 43,5% de los escaños senatoriales en disputa.

«En perspectiva histórica, la presencia femenina en el Congreso pasó de 5,7% en 1989 a 34,8% en 2025, mostrando un crecimiento sostenido. Sin embargo, las mayores brechas persisten en cargos ejecutivos territoriales. En las últimas elecciones (2024), solo 16,5% de las alcaldías fueron ganadas por mujeres, mientras que ninguna mujer resultó electa gobernadora regional», detallaron desde el Servel.

Revisa el informe completo AQUÍ

El Ciudadano