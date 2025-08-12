Informe solicitado por ministra en visita Paola Plaza confirma que Pablo Neruda murió envenenado

Un reporte exclusivo del medio Contrapoder informó que el estudio genético solicitado por la ministra en visita Paola Plaza, que investiga la muerte de Pablo Neruda, ratificó que el poeta y Premio Nobel de Literatura murió envenenado, específicamente con la toxina Clostridium botulinum.

De acuerdo al portal de investigación periodística, el informe fue realizado por el equipo del profesor Hendrik Poinar de la Universidad de McMaster, junto al profesor Niels Morling de la Universidad de Copenhague.

«En febrero de 2023, un grupo de peritos internacionales a través de un informe pericial, concluyeron que el poeta y ganador del Premio Nobel, Pablo Neruda, habría muerto envenenado producto de una bacteria, rechazándose la versión oficial de que había fallecido por complicaciones de su cáncer de próstata», se lee en la publicación.

Respecto a esto, agrega el reporte de Contrapoder, el sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, afirmó a la prensa que «sabían que el Clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de su tío, haciendo énfasis de que Neruda fue asesinado por agentes del Estado».

Según la publicación, el informe fue recibido por la ministra Paola Plaza el 9 de enero de 2025, siendo derivado al Ministerio de Relaciones Exteriores para su traducción oficial al español.

Lee el reportaje completo AQUÍ

🔴EXCLUSIVO| Tras solicitud de la Corte de Apelaciones: Informe de la Universidad de Copenhagen confirma que Pablo Neruda murió envenenadohttps://t.co/XldXkWmhlp — Contrapoderchile (@ContrapoderCH) August 12, 2025

