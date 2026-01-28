Ingresan solicitud de indulto presidencial para Iván Tapia y exigen a Boric medidas frente a montajes en Carabineros

El Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia ingresó formalmente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la solicitud de indulto presidencial firmada por Iván Ronald Tapia Maturana y dirigida al Presidente Gabriel Boric, en el marco de un caso marcado por denuncias de montajes institucionales, irregularidades judiciales y persecución contra el excarabinero.

Según consignó la Revista De Frente, la presentación fue encabezada por Marcelo Fres, vocero del movimiento, hermano de Iván Tapia y exfuncionario de Carabineros, junto al abogado Álvaro Bahamondes y el defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez, quienes entregaron antecedentes y emplazaron directamente al Gobierno a asumir su responsabilidad política frente a este caso.

Al respecto, Marcelo Fres sostuvo que el indulto es una medida urgente frente a una condena construida sobre irregularidades.

«Este gobierno y el Presidente Boric no pueden seguir mirando hacia el costado. Iván Tapia está preso por denunciar corrupción, narcotráfico y venta de armas dentro de Carabineros. Lo que existe aquí es un montaje institucional para castigar a un denunciante. Hoy ingresamos el indulto porque corresponde una reparación inmediata, y porque el Estado le falló a Iván Tapia», afirmó Marcelo Fres.

Por su parte, el abogado Álvaro Bahamondes recalcó que existen fundamentos jurídicos sólidos para que el Ejecutivo conceda el indulto presidencial.

«Estamos frente a un proceso plagado de vulneraciones al debido proceso, con manipulación de pruebas, omisiones deliberadas y concertación de funcionarios públicos. El Presidente tiene las atribuciones constitucionales para corregir una injusticia manifiesta, y este caso cumple plenamente con los criterios para una medida de gracia», manifestó el abogado Bahamondes.

En tanto, el defensor de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez apuntó directamente a la responsabilidad política del actual gobierno.

«El Presidente Boric llegó al poder con un discurso de derechos humanos y justicia. Hoy tiene la oportunidad concreta de demostrarlo. Mantener preso a Iván Tapia es avalar un montaje institucional y un mensaje de persecución contra quienes denuncian corrupción en las policías. El indulto no es solo una medida legal, es una señal política de que este gobierno no tolerará la impunidad dentro del Estado», enfatizó Gutiérrez.

Finalmente, desde el Movimiento Libertad y Justicia para Iván Tapia advirtieron que continuarán movilizados y visibilizando el caso hasta que el Ejecutivo adopte medidas concretas, tanto en materia de indulto como en la investigación de las responsabilidades administrativas y penales involucradas.

Resumen solicitud de indulto

Iván Ronald Tapia Maturana, ex funcionario de Carabineros de Chile actualmente privado de libertad en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, solicitó al Presidente Gabriel Boric la concesión de un indulto presidencial particular, invocando normas constitucionales, legales y principios de derechos humanos.

En su presentación sostiene que fue condenado en un proceso plagado de irregularidades, vulneraciones al debido proceso y montajes institucionales, luego de denunciar redes de narcotráfico, venta de armas y corrupción al interior de Carabineros.

Tapia relata que tras denunciar a funcionarios vinculados al crimen organizado y abusos policiales durante el estallido social, se fraguó en su contra un montaje que lo acusó falsamente de sustraer armas fiscales y de disparos injustificados.

Fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, en un juicio donde -según expone- las juezas adelantaron veredicto antes de finalizar la etapa probatoria, vulnerando principios básicos de imparcialidad y contradicción, hechos que constan en audios oficiales del Poder Judicial y que no fueron corregidos por la Corte Suprema.

En el escrito se detallan múltiples irregularidades probatorias, entre ellas que las armas que supuestamente malversó no figuraban bajo su custodia ni en los inventarios del retén al momento de los hechos, lo que demostraría la inexistencia del objeto del delito.

También denuncia la alteración del sitio del suceso, la manipulación de la reconstitución de escena y la fabricación de pruebas por parte de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Local de La Ligua.

Uno de los elementos más graves expuestos es el uso de un testigo falso. Según Tapia, el principal testimonio que sostuvo su condena fue prestado por una persona que posteriormente reconoció por mensajes de WhatsApp haber mentido a petición del fiscal José Ramírez Muñoz para incriminarlo, confesando además que la Fiscalía no sabía quiénes fueron los verdaderos responsables del robo de armas.

Pese a esta autoinculpación, el testigo nunca fue investigado, lo que evidenciaría encubrimiento y falta de probidad.

Por último, Tapia expone el drama humano derivado de su encarcelamiento: su pareja padece graves enfermedades que le impiden trabajar, él era el único sustento de su familia y además fue víctima de un atentado armado previo a su ingreso a prisión, sin recibir protección del Estado.

Asimismo, sostiene que no representa peligro para la sociedad, que siempre mantuvo conducta ejemplar durante el proceso y que fue utilizado como chivo expiatorio para encubrir mafias internas.

Por estas razones jurídicas, humanitarias y de justicia material, solicita al Presidente Boric conceder el indulto y permitirle recuperar su libertad.

