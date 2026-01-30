Intercambio de favores en el Poder Judicial: Revelan cómo la exministra María Teresa Letelier «le devolvió la mano» al juez y lobbista Juan Poblete

Mensajes de WhatsApp entre Letelier y Poblete develan una red de favores cruzados que incluyó lobby para un cupo en la Corte Suprema, filtraciones de resoluciones internas, estrategias para eludir sanciones disciplinarias y votos clave en instancias decisivas, reveló Bío Bío Chile. La exministra hoy es investigada por tráfico de influencias y por fingir un asalto para no entregar su celular al Ministerio Público.

Una trama de favores cruzados, lobby político y filtraciones confidenciales al interior del Poder Judicial de Chile quedó al descubierto tras el análisis de cientos de conversaciones de WhatsApp entre la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete.

Los mensajes, que abarcan desde 2020 hasta 2023, detallan cómo Poblete activó una red de contactos para impulsar el ascenso de Letelier a la máxima magistratura en 2021, y cómo ella, una vez en el cargo, utilizó su posición para intentar proteger a su amigo en al menos dos sumarios administrativos y en su causa penal por espionaje en el caso «Operación Topógrafo».

La investigación desarrollada por Bio Bío Chile describe un escenario que hoy tiene a Letelier formalizada por tráfico de influencias y acusada de haber simulado un asalto para evitar la entrega de su teléfono a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Una amistad de 40 años y el primer favor

María Teresa Letelier y Juan Antonio Poblete se conocen desde hace más de cuatro décadas. Ambos iniciaron sus carreras como jueces del crimen y ascendieron de manera paralela hasta convertirse en ministros de Cortes de Apelaciones. En 2020, esa relación de «amistad y afecto laboral», como la describió la propia Letelier ante la fiscalía, se tradujo en el primer acto de asistencia registrado en los chats.

Poblete enfrentaba un sumario administrativo en la Corte de Apelaciones de Santiago por el retraso en la redacción de más de 80 fallos, una situación que congestionaba las funciones del tribunal de alzada. Fue entonces cuando Letelier, entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, intervino.

El 23 de agosto de 2020, luego de saludarlo, Letelier fue directo al grano en un audio revelado por el medio citado:

Letelier: «Oye, mira, te voy hacer una consulta, ¿a ti te mandaron hacer una pericia al Instituto Médico Legal? Te lo digo porque en el Instituto Médico Legal está mi primo, que tú lo conociste cuando fuimos al norte ¿te acuerdas? A las cabañas de La Serena, ahí, de Tongoy. Él hace las pericias, no sé si todas, pero muchas las hace él. Entonces, a lo mejor, si es en el instituto, yo podría hablar con él (…) Si tu quieres que te la hagan más luego, no sé po’, velo tú y me dices.»

Poblete respondió 24 horas después, agradeciendo y delineando sus intereses:

Poblete: «Hola, querida amiga, ¿cómo estás tú? (…) Bueno, a tu pregunta, si puedes hacer algo, te lo agradecería. Ahora, no me interesa apurarlo, lo que me interesa es la cuestión de fondo, que se confirme o claro, que apoye lo que han dicho los otros profesionales, que estaba en una depresión mayor (…) Si tú puedes hacer algo positivo en el sentido de que… Como te dijera… favorezca a mis intereses por decirlo de algún modo, te lo agradecería. Pero en todo caso ten cuidado, hazlo con mucho…, porque es complicado también y no quiero complicarte a ti (…).»

Letelier intentó, pero su gestión no fructificó. Su primo, Alfredo, se negó por ética. Sin embargo, la voluntad de ayudar quedó registrada. Tres días después, Poblete le informó extraoficialmente –un mes antes de la comunicación oficial– que el Pleno de la Corte de Santiago había resuelto suspenderlo por cuatro meses y pedir su traslado a la Corte Suprema.

Ante la mala noticia, Letelier le dio un consejo que revela su percepción del ambiente judicial en la capital:

Letelier: «Y bueno, Juan Antonio, yo creo que lo mejor que te podría pasar es que, aunque te vaya bien, que salgas de esa Corte, que es un desastre. Realmente, Santiago tiene un ambiente tan malo, con tanto egocéntrico, que yo creo que nada te haría mejor que irte.»,

El lobby para llegar a la Corte Suprema y la «deuda» de Letelier

Mientras Poblete lidiaba con sus problemas, la carrera de Letelier tomaba un rumbo ascendente. En 2021, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera la nominó para integrar la Corte Suprema, quedando pendiente solo la ratificación del Senado. Fue entonces cuando Letelier recurrió a Poblete, quien había tejido una extensa red de contactos políticos, para asegurar el cupo.

El 16 de abril de 2021, Letelier le envió un audio con una solicitud explícita:

Letelier: «Oye tú podrías hablar con tu amigo [se referiría al entonces ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes] a ver si me hace algunos contactos con algunos senadores de su lado o hablar con ellos y decirme cómo le va, para saber, que te cuente a ti, ¿ya? Porque necesito alinear esos sectores ¿ya?»

Diez días después, tras ser oficialmente nominada, le volvió a escribirle y solicitarle más ayuda:

Letelier: «[Estoy] muy contenta por esta etapa, que es la segunda nomás, falta la tercera patita y tu sabi’ que hay que bailarla y es la más difícil, porque ahí es donde se tropieza, en el Senado, pero estoy contenta. Muy, muy feliz, desde que hoy día en la mañana supe esto. Así que bueno, tranquila, nerviosa, pero confiada, esperando qué es lo que pasa.»

Poblete respondió asegurando el apoyo requerido:

Poblete: «Para mayor tranquilidad ya pedí que hicieran una repasada todos del sector y me dijeron que sí, y que bueno que les recordara porque están todos en otra con las elecciones. Te lo digo para mayor tranquilidad y confianza tuya (…) Besitos, tranquilidad y no estás sola. Somos muchos contigo!!!!!!»

El 26 de mayo de 2021, el Senado ratificó por unanimidad el nombramiento. Letelier juró el 8 de junio. El lobby, en el que también habría participado activamente el exdiputado y ex timonel de RN, Mario Desbordes, había sido exitoso. Inmediatamente después, la dinámica de la relación cambió: comenzó la «vuelta de mano».

La «vuelta de mano»: Filtraciones y estrategias desde la Suprema

Una vez instalada en la Corte Suprema, Letelier se convirtió en una fuente de información privilegiada y una estratega para Poblete, quien continuaba envuelto en procedimientos disciplinarios, ahora a cargo del ministro Pablo Krumm de la Corte de Copiapó.

Poblete le pidió información confidencial:

Poblete: «Me puedes averiguar si el mandato a Krumm, fue absolutamente amplio, cosa que investigue lo que a él le parezca posible, porque así lo está haciendo (…) Quiero pedirle informe si esa facultad se la dio el Pleno de la Suprema o él se la autodesignó (…).»

Letelier, con cautela, accedió:

Letelier: «Yo no he firmado el acta y no quiero averiguar nada para no levantar sospechas. Le preguntaré a Mario [Carroza, ministro de la Suprema] si él firmó él acta.»

Al día siguiente, Letelier no solo le compartió la resolución del Pleno, sino que le detalló:

Letelier: «Le dieron 15 días de dedicación exclusiva a Krums (sic).»

La ayuda alcanzó su punto máximo el 26 de abril de 2022, cuando el Pleno de la Corte Suprema votó abrir un cuaderno de remoción contra Poblete, primer paso para su expulsión del Poder Judicial. Horas después de la votación, Letelier le filtró el resultado:

Letelier: «Mira, las cosas no se vieron bien Juan Antonio. Yo… me da una pena enorme, pero tengo que decírtelo, o sea, no tuviste apoyo para nada (…) Se votó por abrirte cuaderno de remoción y se te abrió cuaderno de remoción con el voto en contra de [Leopoldo] Llanos, Mario [Carroza] y yo. Creo que fuimos tres votos nomás ahí por el cuaderno de remoción (…)»

Acto seguido, la ministra en ejercicio le diseñó una estrategia de defensa, en la que expuso una serie de advertencias.

Letelier: «Yo creo que ahora hay que ver esto, te van a pedir informes. (…) A ver, no te defendai’ solo, porque las cosas no funcionan cuando uno se defiende solo. [Hay que] ver informes médicos (…) y no te puedes atrasar en nada ¿entiendes tú? Las declaraciones de los funcionarios son malas para ti, todo lo que hay en el expediente no es bueno para ti.»

Pese a estos esfuerzos, la situación de Poblete era insostenible. En octubre de 2022, presionado, presentó su retiro voluntario, por lo que Letelier lo consoló: «Sí, te entiendo. Pero en este momento era lo mejor que podías hacer, para tener una mejor salida.»

El último favor: Voto clave en la «Operación Topógrafo»

Retirado de la judicatura, los problemas de Poblete escalaron a lo penal. En junio de 2023, fue formalizado y dejado en prisión preventiva por su rol en la Operación «Topógrafo», el espionaje ilegal a periodistas y militares vinculados al caso Milicogate.

Poblete presentó un recurso de amparo para recuperar la libertad, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. El caso llegó a la Segunda Sala de la Corte Suprema. En una decisión considerada una «vuelta de carnero jurídica» por expertos, la sala –argumentando un tecnicismo sobre la necesidad de una querella de capítulos– acogió el amparo. El único voto en contra fue el del ministro Leopoldo Llanos. Entre los cuatro votos a favor se encontraba, una vez más, María Teresa Letelier.

Ante la fiscalía, Letelier minimizó la relación al declarar como imputada:

Letelier: «Nunca me sentí inhabilitada. No tenía causal de implicancia ni tampoco, en mi concepto, causal de recusación. Si bien tenía una relación de amistad y afecto con Juan Antonio Poblete en la parte laboral, no tengo una amistad de estrecha familiaridad con él. Soy amiga, pero no me siento amiga íntima de él. No nos visitábamos en las casas, por ejemplo, ni nos juntábamos con él.», consignó la Unidad de Investigación de Bío Bío Chile.

Investigación contra Letelier y el presunto asalto fingido

Hoy día, María Teresa Letelier, jubilada de la Corte Suprema, no solo está formalizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso por los delitos reiterados de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos, sino que además enfrenta acusaciones de obstrucción a la justicia.

Según reveló el medio Reportea, la exministra habría fingido un asalto el 9 de diciembre de 2025, día en que estaba citada a entregar su teléfono celular al Ministerio Público como parte de la investigación. La denuncia del supuesto robo, realizada en una comisaría de Valparaíso, habría sido la excusa para no entregar el dispositivo.

La coartada, sostenida durante 43 días, fue desmantelada por una investigación policial que no encontró rastro del asalto, situó a Letelier en su departamento a la hora del supuesto hecho y demostró que el chip de su celular fue activado en el equipo de su hija, también magistrada, menos de 60 minutos después de la denuncia.