Inti Salamanca: «No me temblará la mano contra la corrupción. Hemos luchado por recuperar nuestra región para atacameños y atacameñas, no descansaremos»

El abogado medioambientalista tiene una trayectoria marcada por la representación de la ciudadanía en grandes disputas como la desplegada contra el proyecto minero Pascua Lama, de Barrick Gold, desenmascarando una gran treta de corrupción en la región.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
El candidato a diputado por la región de Atacama, Inti Salamanca, tiene como eje importante de su campaña una serie de medidas anti-corrupción y señala: “Hemos fiscalizado como ciudadanos comunes y corrientes. Si llegamos al Congreso seguiremos haciéndolo, sólo que con más herramientas”.

“Los hechos de corrupción representan otra cara de la desigualdad en nuestra región, muy dañino para la convivencia social y política. Por eso, no me temblará la mano contra la corrupción. Hemos luchado por recuperar nuestra región para atacameños y atacameñas, no descansaremos”, recalcó el postulante al Parlamento.

