Inflación se frena en agosto (0,0%): 2,9% en el año y 4,0% a 12 meses

El IPC agosto 2025, que es la medida oficial para calcular la inflación en nuestro país, registró 0,0% de variación mensual, con un 2,9% acumulado en el año y 4,0% a doce meses, según las cifras informadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Detrás del “congelamiento” del índice hay fuerzas que tiraron para lados opuestos: alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,9% (incidencia +0,192 pp), mientras equipamiento y mantención del hogar cayó –1,2% (–0,072 pp) y transporte retrocedió –0,5% (–0,067 pp).

En simple: lo que subió en el supermercado fue compensado por bajas en productos del hogar y menores costos en transporte.

Fuente: INE.

IPC agosto 2025: qué sube y qué baja en la canasta

Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,9%)

Carnes +2,0% (incidencia +0,099 pp ).

(incidencia ). Agua embotellada +8,6% ( +0,026 pp ).

( ). Entre 81 productos, 49 subieron. Destacan: Carne de vacuno +2,2% ( +0,049 pp ). Cecinas +2,5% ( +0,027 pp ).

subieron. Destacan: Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares +0,6% (+0,032 pp).

Equipamiento y mantención del hogar (–1,2%)

Bajas en 7 de 11 clases .

. Grandes artefactos eléctricos o no para el hogar –3,4% ( –0,031 pp ).

( ). Bienes no durables para el hogar –1,6% ( –0,020 pp ).

( ). Entre 38 productos, 24 bajaron. Destacan: Refrigeradores –4,9% ( –0,017 pp ). Detergentes y suavizantes –3,9% ( –0,014 pp ).

bajaron. Destacan:

Transporte (–0,5%)

Descensos en 6 de 11 clases .

. Combustibles para vehículos personales –1,1% ( –0,041 pp ).

( ). Transporte de pasajeros por carretera –1,3% ( –0,018 pp ).

( ). Entre 25 productos, 12 bajaron. Destacan: Gasolina –1,7% ( –0,052 pp ; acumula –0,4% en el año). Automóviles nuevos –0,5% ( –0,016 pp ).

bajaron. Destacan:

Fuente: INE.

Productos protagónicos del mes

Gasolina –1,7% | incidencia –0,052 pp | acumulado año –0,4% .

| incidencia | acumulado año . Pan –2,2% | –0,049 pp | acumulado +3,1% .

| | acumulado . Vinos –3,9% | –0,036 pp | acumulado +11,3% .

| | acumulado . Carne de vacuno +2,2% | +0,049 pp | acumulado +6,4% .

| | acumulado . Alimentos en restaurantes +0,6% | +0,032 pp | acumulado +4,2% .

| | acumulado . Cecinas +2,5% | +0,027 pp | acumulado +9,0%.

Fuente: INE.

¿Qué significa un IPC 0,0%?

Aunque el índice general quedó plano en agosto, no significa que los precios estén quietos: hubo alzas relevantes en supermercado (carnes, cecinas, agua embotellada) y bajas en transporte (gasolina) y bienes del hogar (refrigeradores, detergentes). Para los hogares, el efecto dependerá de su “canasta personal”: quienes consumen más combustible y productos del hogar podrían notar alivio; quienes concentran gasto en alimentos sentirán más presión.