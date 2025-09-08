Inflación se frena en agosto (0,0%): 2,9% en el año y 4,0% a 12 meses

El IPC agosto 2025, que es la medida oficial para calcular la inflación en nuestro país, registró 0,0% de variación mensual, con un 2,9% acumulado en el año y 4,0% a doce meses, según las cifras informadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Detrás del “congelamiento” del índice hay fuerzas que tiraron para lados opuestos: alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,9% (incidencia +0,192 pp), mientras equipamiento y mantención del hogar cayó –1,2% (–0,072 pp) y transporte retrocedió –0,5% (–0,067 pp).
En simple: lo que subió en el supermercado fue compensado por bajas en productos del hogar y menores costos en transporte.
IPC agosto 2025: qué sube y qué baja en la canasta
Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,9%)
- Carnes +2,0% (incidencia +0,099 pp).
- Agua embotellada +8,6% (+0,026 pp).
- Entre 81 productos, 49 subieron. Destacan:
- Carne de vacuno +2,2% (+0,049 pp).
- Cecinas +2,5% (+0,027 pp).
- Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares +0,6% (+0,032 pp).
Equipamiento y mantención del hogar (–1,2%)
- Bajas en 7 de 11 clases.
- Grandes artefactos eléctricos o no para el hogar –3,4% (–0,031 pp).
- Bienes no durables para el hogar –1,6% (–0,020 pp).
- Entre 38 productos, 24 bajaron. Destacan:
- Refrigeradores –4,9% (–0,017 pp).
- Detergentes y suavizantes –3,9% (–0,014 pp).
Transporte (–0,5%)
- Descensos en 6 de 11 clases.
- Combustibles para vehículos personales –1,1% (–0,041 pp).
- Transporte de pasajeros por carretera –1,3% (–0,018 pp).
- Entre 25 productos, 12 bajaron. Destacan:
- Gasolina –1,7% (–0,052 pp; acumula –0,4% en el año).
- Automóviles nuevos –0,5% (–0,016 pp).
Productos protagónicos del mes
- Gasolina –1,7% | incidencia –0,052 pp | acumulado año –0,4%.
- Pan –2,2% | –0,049 pp | acumulado +3,1%.
- Vinos –3,9% | –0,036 pp | acumulado +11,3%.
- Carne de vacuno +2,2% | +0,049 pp | acumulado +6,4%.
- Alimentos en restaurantes +0,6% | +0,032 pp | acumulado +4,2%.
- Cecinas +2,5% | +0,027 pp | acumulado +9,0%.
¿Qué significa un IPC 0,0%?
Aunque el índice general quedó plano en agosto, no significa que los precios estén quietos: hubo alzas relevantes en supermercado (carnes, cecinas, agua embotellada) y bajas en transporte (gasolina) y bienes del hogar (refrigeradores, detergentes). Para los hogares, el efecto dependerá de su “canasta personal”: quienes consumen más combustible y productos del hogar podrían notar alivio; quienes concentran gasto en alimentos sentirán más presión.