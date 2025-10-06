Jara resiste y lidera: 27% en 1ª vuelta y en balotaje vencería a Parisi y Kaiser, según Criteria

La última encuesta Criteria ubica a Jeannette Jara al tope de la primera vuelta con 27% de las preferencias, seguida muy de cerca por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 26%. Más atrás aparecen la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (17%), el presidenciable del Partino Nacional Libertario, Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (8%), Harold Mayne-Nicholls (4%), mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés marcan 1%; un 6% no manifiesta preferencia.

En escenarios de segunda vuelta, la candidata de Unidad por Chile se impone frente a Parisi (35% vs 31%) y Kaiser (37% vs 35%); en cambio, queda por detrás de Kast (36% vs 47%) y Matthei (34% vs 41%).

Primera vuelta: Jara sostiene la punta con 27%

La radiografía electoral muestra a Jeannete Jara en primer lugar con 27%, un punto por encima de Kast (26%), y con Matthei consolidada en tercer lugar (17%). El grupo de candidatos que ronda el dígito simple lo encabeza Kaiser (10%), seguido por Parisi (8%) y Mayne-Nicholls (4%); MEO y Artés marcan 1%. El universo “no sabe/no responde” se mantiene en 6%. Estos números confirman que, Jara con 27% en primera vuelta, la competencia por el liderazgo se mantiene cerrada, pero la oficialista conserva la primera posición.

Segunda vuelta: Jara vence a Parisi y Kaiser; cae frente a Kast y Matthei

En duelos directos, Jara aparece ganando a Parisi (35% vs 31%) y a Kaiser (37% vs 35%), resultados que la muestran competitiva en cruces contra figuras del espacio emergente de derecha y ultraderecha. En contraste, Criteria proyecta ventaja para Kast (47% vs 36%) y para Matthei (41% vs 34%) en eventuales balotajes contra la oficialista. Para ambos casos, los nulos/blancos alcanzan 17% y 25%, respectivamente, lo que sugiere márgenes aún movibles conforme avance la campaña.

Además de los escenarios presidenciales de primera y segunda vuelta, Criteria de octubre incluye la aprobación del Presidente y del Gobierno, la evaluación de la oposición, el “imaginario de ganador” (quién se percibe como próximo/a Presidente/a), la elegibilidad/consideración de candidaturas y un bloque sobre la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU junto con la opinión sobre la ONU. El informe también detalla metodología y síntesis de resultados.

