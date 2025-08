Jara lidera sin despeinarse, Matthei se desangra: candidata oficialista supera también a Kaiser en segunda vuelta

Mientras la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera de forma contundente, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sufre un nuevo revés y se desangra, según los datos de la más reciente en encuesta Latam Pulse Chile de julio 2025, elaborada por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg.

Los resultados del estudio de opinión realizado entre el 21y 24 de julio, confirman que la exministra del Trabajo y Previsión Social continúa a la cabeza de la carrera hacia La Moneda, con un 35,2% de intención de voto en la primera vuelta, seguida por José Antonio Kast del Partido Republicano, con 26,5% y Franco Parisi del Partido de la Gente, con 17,1%.

Por su parte, la exalcaldesa de Providencia, figura en cuarto lugar con un 10,6% de apoyo, mientras que Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario (PNL) cierra la lista con un 8,1%.

Candidatura de Matthei se desangra

De acuerdo con la encuesta, la caída de Matthei es contundente, ya que la abanderada de Chile Vamos, retrocedió un total de 7,9 puntos porcentuales respecto al sondeo de junio, donde alcanzó un 18,5% de las preferencias.

«Es imposible no señalar el estancamiento, por decirlo de alguna manera, de Evelyn Matthei, que se acerca peligrosamente más a los 10 puntos que crecer hacia los 20», indicó Guido Romo, director de Encuestas y Opinión Pública Gemines Consultores, en declaraciones ofrecidas a El Mostrador.

Señaló que por el contrario, la candidatura de Franco Parisi registra un crecimiento paulatino, no de manera exponencial, pero sí consistente. Atribuyó esta situación, a que ciudadanos que se identifican electoralmente con sectores «que se declaran de centro, apolíticos, clase media, y también de sectores de derecha que se vieron de alguna manera no representados por lo que ha ido ocurriendo con la campaña de Matthei, donde hay una incidencia del tema de no haber hecho unas primarias».

Jara supera a Kaiser en segunda vuelta

En simulaciones de segunda vuelta, Jeannette Jara logra imponerse por 4 puntos a Johannes Kaiser, al obtener 41% frente al 37% del candidato de extrema derecha.

El estudio de opinión contó con una muestra de 2.103 encuestados y aplicó la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), la cual contempla diversas fuentes de sesgo y trata la posible sobre o subrepresentación de grupos demográficos.

Los encuestados son reclutados orgánicamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios

geolocalizados en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, laptops o PCs).

Según AtlasIntel y Bloomberg, en comparación con encuestas presenciales domiciliarias o en puntos de

flujo, el método RDR evita el eventual impacto psicológico de la interacción humana sobre

el encuestado en el momento de la entrevista.

A través de este enlace puedes acceder al contenido íntegro de la encuesta Latam Pulse Chile correspondiente a julio.