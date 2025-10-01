Jeannette Jara celebra el Día del Adulto Mayor con propuestas para dar certezas a quienes “cuidaron de Chile”

La actividad, bautizada como “Toda una vida, todo un país”, reunió a hombres y mujeres mayores que compartieron con Jara sus preocupaciones y esperanzas, en un ambiente marcado por la calidez y el respeto.

Durante el encuentro, la candidata presentó parte de su programa dirigido a este sector de la población, reafirmando que “cuidar de quienes nos cuidaron y acompañar a todas las familias con soluciones concretas es dar certezas para Chile”. Entre las medidas destacaron el fin al pago de contribuciones para más de 200.000 personas mayores, un plan de recuperación de barrios con 50 proyectos comunitarios en todo el país, y 140.000 mejoramientos de viviendas para las personas mayores.

En materia de salud, Jara reiteró propuestas clave como la regulación de precios de medicamentos para disminuir el gasto de bolsillo, la creación de 10 centros ambulatorios en regiones bajo su “Estrategia contra el cáncer”, y un plan integral de salud mental que incluye más COSAM, hospitalización domiciliaria y telemedicina.

La jornada también fue un espacio para escuchar a los adultos mayores, donde los asistentes plantearon sus inquietudes. Frente a ello, Jara insistió en que su proyecto presidencial busca dar certezas y soluciones concretas: “Nuestros adultos mayores necesitan certezas y para ello les ofrecemos propuestas claras y responsables acorde a sus necesidades y preocupaciones. Queremos acompañar a todas las familias con soluciones concretas y cuidar de quienes nos cuidaron es dignidad para Chile”, señaló al cierre.

Así, la candidata de la centroizquierda no solo celebró el día de quienes forjaron el país, sino que reafirmó que los adultos mayores estarán en el centro de su mirada de futuro.

El Ciudadano