Jeannette Jara compromete medidas para el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina

De gira por la Región de O’Higgins, la candidata presidencial Jeannette Jara realizó una serie de compromisos en materias de desarrollo del mundo rural y especialmente con la agricultura familiar campesina.

En la comuna de Peumo, la abanderada del progresismo sostuvo un encuentro con comités de Agua Potable Rural, vecinos y representantes de la agricultura familiar campesina. La actividad contó con la presencia de los encargados del comando en la región, la senadora Alejandra Sepúlveda y el gobernador Pablo Silva, además del diputado Félix Bugueño y la diputada electa, Carolina Cucumides.

Al respecto, Jeannette Jara sostuvo que “he venido a suscribir mis compromisos con O’Higgins, en particular con el mundo de la ruralidad y con la agricultura familiar campesina”.

Agregó que “tengo a la vista las dificultades que están viviendo en una actividad agrícola muy relevante para la alimentación de nuestro país, para la regulación de los precios que se producen, en la venta directamente a los consumidores, y que ha generado hoy día una situación donde las personas y las familias viven en estrechez económica, dificultades para poder colocar sus productos, alta concentración de mercado, y he venido para decirles que nos vamos a apoyar”.

En este sentido, la abogada y administradora pública, precisó que en este desarrollo productivo del agro, en un eventual gobierno fomentará una mayor tecnología, apoyo crediticio, junto a un fortalecimiento del INDAP. Destacó que “los compromisos que tenemos a la vista, también tienen que ver con el agua potable rural. Sabemos la importancia que cumple en las comunidades y cómo se liga íntimamente al tema de la vivienda. Y quiero señalar que en mi gobierno vamos a avanzar construyendo 125 sistemas sanitarios más”.

Jara también comprometió un plan de inversión en salud rural, en particular, con un foco en la atención ginecológica para mujeres y en atención en salud mental a través de las Cosam móviles. Asimismo, en materia de infraestructura educativa rural, subrayó que “es necesario modernizar escuelas, liceos y jardines infantiles para cerrar brechas históricas que han existido en educación y en bienestar y que en las zonas rurales se expresan con mayor profundidad”.

En tanto, la senadora Sepúlveda destacó los compromisos suscritos con la O’Higgins y el mundo rural, “con los temporeros y temporeras, con el riego y con esa agricultura que tiene que ser sustentable, con la tecnología del INDAP”, Agregó que Jeannette Jara “sabe que Chile no es Chile sin el mundo rural”.

COMPROMISOS

Plan integral de abastecimiento de agua potable

-Elaboración e inicio de la ejecución de un plan nacional que asegure agua potable en todo el territorio, incorporando simultáneamente adaptación y mitigación frente a la crisis hídrica.

-Se acelerará la construcción de 125 nuevos sistemas de Servicios Sanitarios Rurales en cuatro años, priorizando regiones con menor cobertura (zona sur) y localidades semi-concentradas, lo que permitirá acortar la brecha y alcanzar la cobertura del 100% de las localidades semi concentradas al 2030 reduciendo la dependencia de soluciones de emergencia como los camiones aljibe.

Plan Nacional de Inversiones en Salud Rural

-Utilizar COSAM móviles, atenciones extramurales y fortalecer las redes locales comunitarias con estrategias preventivas y promocionales pertinentes culturalmente.

-Actualizar los Programas Intersectoriales en Salud, renovando la alianza con comunidades educativas, con entidades del agro en temas de alimentación saludable.

-Asegurar la participación de las comunidades en los planes de Preparación y Respuesta Sanitaria ante Emergencias y Desastres Rurales, que incorporen capacitación, equipos de comunicaciones y sistemas de alerta con radios locales y móviles.

-Fortalecimiento en el acceso a atención para patologías ginecológicas y de salud reproductiva de mujeres para las cuales hay poca oferta, en particular en zonas rurales. Por ejemplo endometriosis, dismenorrea severa y el síndrome de ovario poliquístico.

– Fortalecimiento en la telemedicina odontológica para consultas y capacitación rural.

-Se complementará el acceso a Internet para todas las postas rurales de nuestro país, de modo de poder acceder a servicios de telemedicina a lo largo y ancho del país.

– 120 dispositivos de Atención Primaria de Salud (CESFAM, postas rurales, SAR y CECOF)

Educación: Infraestructura y equipamiento para zonas rezagadas

-Priorización a la educación pública, especialmente en zonas rurales en el Plan Nacional de Infraestructura Escolar para la mejora de escuelas, liceos y jardines infantiles de la red pública.

Conectividad digital

-Terminar de construir la red 5G, cubriendo nuestras zonas rurales para elevar la productividad de nuestro extenso territorio, donde hoy en las zonas rurales solo un 10% cuenta con internet fija. A su vez, la conectividad digital es clave para mejorar la atención en salud, la calidad de la educación, la inclusión y la seguridad pública.

Conectividad: Programa Nacional de Caminos Periurbanos y Rurales

-Regularizar y levantar un catastro de los caminos de uso público que actualmente no cuentan con reconocimiento jurídico, creando un fondo especial de inversión para su conservación y mejoramiento. La prioridad estará en accesos críticos para servicios básicos, acceso de vehículos de emergencia, transporte de agua (camiones aljibe) y conectividad productiva.

Agroindustria sostenible

-Fortalecer las habilidades y generación de oportunidades que favorezcan la permanencia en el campo para construir un mejor futuro rural y silvoagropecuario. Se promoverá el arraigo, liderazgo y formación técnico-profesional de las y los jóvenes a través de una Agenda Joven Rural que contará con fondos para emprendimientos con mentoría, escuelas de liderazgo y financiará el programa “Raíces Digitales” y “Agrotech”.

Prevención violencia de género

-Implementación de dispositivos de SernamEG Móvil, para que vehículos operativos, equipados y dotados de profesionales especializados, acerquen la oferta pública del Estado a mujeres en territorios rurales, aislados o con limitada infraestructura institucional. Estos móviles permitirán realizar atenciones psicosociales, jurídicas, laborales y derivaciones oportunas, fortaleciendo así la presencia territorial del Estado con enfoque de género y equidad.

Vivienda

-Extensión del Plan de Emergencia Habitacional, construyendo 260.000 nuevas vivienda y 140.000 mejoramientos habitacionales.

-Implementación de una Estrategia Nacional de Campamentos, regularizando donde sea posible, y erradicando donde no lo sea, con soluciones habitacionales.

-Impulso de planes para la eficiencia energética en los hogares, promoviendo el uso de leña seca.

-Hipotecazo con pie cero: subsidio al pie de la primera vivienda a jóvenes entre 25 y 40 años. Se asegurará una tasa de interés fija, para compras de viviendas con dividendos menores a $300.000.

Vejez rural

-Impulso de un programa especial para la Vejez Rural, que contemple acceso a salud, seguridad social e infraestructura, con oportunidades productivas y rol activo en comunidades.