Jeannette Jara desde Tarapacá: «Vamos a construir una segunda frontera de carácter tecnológico, así se resuelven los problemas de control fronterizo en el mundo»

La implementación de una «segunda frontera» tecnológica y la duplicación de la capacidad fiscalizadora en los puertos, fueron algunos de los anuncios realizados desde Iquique por la candidata Jeannette Jara, quien manifestó que la región de Tarapacá «es clave para el desarrollo del país».

«Por eso seguimos recorriéndola, escuchando y avanzando en medidas concretas: fortalecer fronteras, enfrentar la crisis de vivienda, mejorar seguridad y salud, impulsar la conectividad y reactivar la economía regional. Quiero que puedan caminar seguros y llegar bien a fin de mes. Con nuestros 15 compromisos para Tarapacá, avanzaremos para que la región florezca como merece», expresó Jara.

«Iquique es una gran zona de desarrollo cultural, patrimonial, comercial y económico. Y en mi gobierno van a tener el impulso que se merecen. Para eso fortalecer la seguridad pública en la región, el control de la carga portuaria, y por cierto, el control fronterizo van a ser tareas prioritarias», planteó la postulante a La Moneda.

Además, Jeannette Jara anunció que en caso de ser electa como Presidenta, «la construcción de la ruta costera entre Iquique y Arica, para evitar los derrumbes de la Ruta 5 y reducir los tiempos de viaje de 4 horas a 1 hora y media, es algo que se va a priorizar en mi gobierno, lo quiero señalar con esa claridad».

En materia de fronteras, la candidata informó que en su eventual gobierno, «para todo el norte grande, vamos a construir una segunda frontera de carácter tecnológico. Así se resuelven los problemas de control fronterizo en el mundo, y todas aquellas apuestas que se hacen de construir un muro, una zanja, una reja, o a poner obstáculos físicos para que los migrantes irregulares no ingresen al país, no tienen sentido de la realidad».

«Está la geografía que todos conocemos y que sabemos lo extensa además que es. Sí es cierto que todos confluyen en la Panamericana Norte, a la Ruta 5, por lo tanto vamos a instalar ahí una segunda frontera de carácter tecnológico que va a hacer seguimiento biométrico con las personas», explicó Jara, quien también anunció la duplicación de la capacidad de fiscalización en las cargas y el transporte portuario.

«Vamos a implementar un sistema de inteligencia artificial, que seleccione aleatoriamente los containers en base a criterios como el país de procedencia, el peso de la carga, la experiencia del proveedor, casos asociados y que puedan ser fiscalizados, etc.», comentó la candidata.

«Propuestas imaginarias»

En un punto de prensa, donde estuvo acompañada por el alcalde iquiqueño, Mauricio Soria, y otras autoridades regionales, Jeannette Jara cuestionó el nivel de «improvisación tremendo» que a su juicio ha mostrado José Antonio Kast en las últimas semanas.

«A mí me interesa gobernar para la gente que necesita soluciones reales, no imaginarias. Yo he visto propuestas aquí de expulsar 300 mil migrantes o después invitarlos a salir en realidad, después que ellos mismos se paguen el pasaje, después que el empleador les pague el pasaje. La verdad noto un nivel de improvisación tremendo», indicó Jara, criticando la postura de Kast en esta materia.

«Sólo les quiero decir que para expulsar 300.000 personas del país en un avión de 100 personas todos los días, nos demoraríamos casi 9 años. Entonces hay un nivel de improvisación en las propuestas que es grave», insistió Jeannette Jara.

Compromisos de Jeannette Jara con Tarapacá

Estos son los compromisos asumidos por Jeannette Jara con la región de Tarapacá:

1- FRONTERAS SEGURAS PARA EL NORTE GRANDE: Nueva institucionalidad, tecnología avanzada y mayor capacidad de fiscalización portuaria.

2- CONSTRUCCIÓN DE RUTA COSTERA ARICA-IQUIQUE: Para evitar los derrumbes de la Ruta 5 y reducir el tiempo de viaje de 4 horas a 1,5.

3-IMPULSO ASTRONÓMICO: Fomento a la innovación tecnológica asociada a la astronomía.

4-TASA PORTUARIA: Mecanismo de compensación territorial frente a los impactos urbanos y ambientales que conlleva el puerto. Recaudación de al menos USD 10 MM para la región.

5-CORREDOR BIOCEÁNICO Antofagasta, Iquique y Mejillones. Conectando con Brasil y Paraguay.

6-CENTRO ONCOLÓGICO DE TARAPACÁ: Garantía de diagnóstico oportuno, tratamientos especializados y atención integral.

7- REPOSICIÓN DE CESFAM DEL CENTRO DE ALTO HOSPICIO: Reposición del CESFAM Pedro Pulgar Melgarejo, recinto actual quedó con daños estructurales desde el terremoto de 2014.

8- NUEVO HOSPITAL PARA IQUIQUE: Sector de Huayquique, con una inversión estimada de 15,4 millones de UF.

9- SEDE UNIVERSITARIA EN ALTO HOSPICIO: Futuro Campus Alto Hospicio, de la Universidad Arturo Prat.

10- FOMENTO ECONÓMICO A LA QUEBRADILLA: Nuevas inversiones y el proyecto urbano “Quebradilla”, oportunidades y desarrollo sostenible para las familias.

11- DEVOLUCIÓN DEL IVA DE MEDICAMENTOS: Que se adquieran con receta y mediante sistemas de pagos digitales.

12- AUMENTAR MÉDICOS ESPECIALISTAS: Sistema de incentivos para atraer y retener profesionales.

13- NUEVA ESCUELA DE CARABINEROS: Impulso a la nueva Escuela de Carabineros en Iquique, formando 120 jóvenes al año con infraestructura moderna.

14- FIN A LOS ABUSOS: Perseguiremos con fuerza la colusión y los abusos cotidianos. Restringiendo el cobro en UF y sancionando con dureza las llamadas SPAM. Tope de 5 millones a los sueldos de asesores políticos en el Estado. Reforma del procedimiento actual de nombramiento de jueces y juezas.

15- FERIADO REGIONAL DE TARAPACÁ: Fortalecimiento de la identidad regional. Idea legislativa de feriados regionales diferenciados. Con ello, se busca reconocer una fecha que une cultura, minería, patrimonio y comunidad.

El Ciudadano