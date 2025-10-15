Jeannette Jara lanza un video que adelanta lo que será su franja televisiva

La candidata utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una previa de lo que será su participación en la franja de la primera vuelta presidencial, que será transmitida desde el viernes 17 de octubre, a las 12:40 de la tarde. En tanto, la franja de candidaturas parlamentarias se emitirá a las 20:40 de la noche.

Toda campaña debe tener su respectiva franja. Se trata del momento televisivo más esperado por los candidatos junto con los debates. Es el espacio idóneo para llegar a todas las casas del país, con el fin de convencer a los últimos votantes indecisos.

Jeannette Jara tomó la posta para mostrar parte de lo que saldrá en su espacio. Se trata de un video en que la candidata está recordando su vida. Sus orígenes humildes y sus diversos trabajos.

Aparece desde sus primeros días universitarios, hasta cuando salió victoriosa en las elecciones primarias. Todo en un relato que mezcla lo emocional con el extenso currículum que porta la candidata a la hora de contrastar su pasado con el de sus colegas candidatos.

Al respecto, Jeannette Jara comentó que fue “hecha por gente muy profesional, artistas chilenos, escenógrafos, vestuaristas, sonidistas y un tremendo equipo, pero que además, tiene la virtud de mostrar con creatividad lo que ya hemos hecho. Lo que hemos cumplido con Chile y proyectar lo que vamos a poder hacer.

La franja de la primera vuelta será transmitida desde este viernes 17 de octubre a las 12:45 de la tarde, teniendo una repetición durante la noche. Esto marca el inicio oficial de la campaña pública de todos los candidatos, por lo que Jara ya está calentando motores para el periodo más fuerte previo a las elecciones.

Todas las campañas se podrán transmitir hasta el próximo jueves 13 de noviembre, en los días previos a la primera vuelta. Con Jeannette Jara liderando las encuestas, su comando espera que en esta recta final se sumen aún más votantes a la campaña de la candidata de centroizquierda.

