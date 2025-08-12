Jeannette Jara por «confesión autoritaria» de Kast: «Pensar que se puede gobernar por decreto es un error»

"Para mi la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional, con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas", afirmó la candidata presidencial.

Consultada por la prensa, la candidata del pacto Unidad Por Chile, Jeannette Jara, se refirió a la «confesión autoritaria» de su competidor, el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano), quien aseguró en un foro que el Congreso «no es tan relevante como ustedes piensan», deslizando además la idea de gobernar solo por la vía de decretos, es decir, sin recurrir al Parlamento.

Al respecto, la exministra afirmó que «para mi la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional, con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas. Pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error».

«Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todas y todos y no cerrar los puentes sino que abrir las posibilidades de diálogo», sostuvo la candidata presidencial. Sigue leyendo sobre este tema:

«No cree en la democracia»: Duras críticas a Kast por asegurar que el Congreso «no es tan relevante»

