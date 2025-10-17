Jeannette Jara se reúne con embajador de China para profundizar relación de ambos países como socios estratégicos

En el marco de una jornada marcada por el despliegue de su agenda internacional, la candidata presidencial Jeannette Jara sostuvo este miércoles una reunión protocolar con el embajador de la República Popular China, Niu Qingbao, en la sede diplomática del gigante asiático.

Durante el encuentro, la abanderada y el representante diplomático valoraron la relación de socios estratégicos que mantienen Chile y China, sustentada en el respeto mutuo, el beneficio compartido y el desarrollo sostenible. Jara destacó la relevancia de proyectar el fortalecimiento de los lazos bilaterales y apostar por una relación de largo plazo orientada al valor agregado, la formación de capacidades humanas y el aprendizaje mutuo.

En la instancia, la exministra reafirmó su intención de profundizar la relación bilateral, impulsando la cooperación en tecnología, innovación y formación de capacidades, siempre con el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de las personas en el centro de la relación económica y productiva. La candidata destacó, además, la posibilidad de abrir una nueva etapa de desarrollo mutuo, sostenible y con justicia social, basada en una visión compartida entre Chile y China.

La candidata presidencial estuvo acompañada por Osvaldo Rosales, integrante de su equipo económico.

Durante la jornada del miércoles, la candidata también sostuvo un encuentro con la Asociación de Corresponsales de medios de comunicación extranjeros en el país, oportunidad en que se refirió a su visión en materia internacional y a sus propuestas programáticas para el país en seguridad pública, crecimiento y salud.

En un eventual gobierno, la exministra sostuvo que, “en materia internacional el país va a mantener y promover relaciones multilaterales con todos los países y vamos a amarrar en su momento cada una de las alianzas que podamos suscribir”.