José Bengoa publica «Viaje a Potosí», segundo tomo de la colección Crónicas Amerindias

José Bengoa, uno de los intelectuales más influyentes en el pensamiento histórico y social de América Latina, candidato al Premio Nacional de Humanidades 2025, aborda en «Viaje a Potosí» (Editorial Catalonia) las raíces del extractivismo, del exterminio indígena y de la acumulación originaria del capital occidental, desde una mirada crítica que conecta pasado y presente.

En este segundo volumen de sus Crónicas Amerindias, el autor ofrece una rigurosa y apasionante aproximación a uno de los capítulos más determinantes de la historia latinoamericana: el legado colonial de Potosí.

Combinando la precisión del análisis histórico con una narración sensitiva y profunda, el autor conduce al lector desde la utopía ancestral y pacífica de Caral (la primera civilización y ciudad más antigua de América, ubicada en el área de Supe, al norte de Lima, Perú) hacia la realidad marcada por la explotación minera, el racismo estructural y el complejo fenómeno del mestizaje.

De esta manera, el destacado investigador presenta al lector una minuciosa reconstrucción histórica del Cerro Rico de Potosí, núcleo del saqueo colonial y clave en la acumulación originaria europea. Y al mismo tiempo, examina críticamente las condiciones extremas en que se desarrolló la minería y sus dramáticas consecuencias sociales para la población indígena.

Asimismo, el libro explora con detenimiento las dinámicas culturales y políticas del mestizaje y el indigenismo en América Latina, rescatando la vitalidad intelectual, artística y política del indigenismo, destacando su influencia histórica y su resurgimiento en el presente, frente a contextos de vulnerabilidad y exclusión.

José Bengoa es Licenciado en Filosofía y se ha especializado en temas de historia y cultura. Profesor de la Escuela de Antropología e Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es miembro honorario del Colegio de Antropólogos e investigador del CIIR.

Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre estas: Indiana, EE.UU. (1996); Cambridge, Inglaterra (1998); Complutense de Madrid, España (2002); y París, Francia, Cátedra Pablo Neruda (2003).

Fue miembro del Grupo de Trabajo de Minorías de las Naciones Unidas, y fundador de la Escuela de Antropología de la Academia de Humanismo Cristiano, de la cual fue Rector en dos oportunidades. Ha publicado numerosos libros bajo el sello Catalonia: Historia de los antiguos mapuches del sur y La comunidad reclamada. Utopías, mitos e identidad en el Chile actual, que fueron galardonados con el Premio Municipal de Literatura en 2005 y 2007, respectivamente.

En tiempos de cuestionamiento identitario, «Viaje a Potosí» reivindica la potencia cultural, política y simbólica del indigenismo como uno de los movimientos más relevantes en la historia de América, y cuestiona las lecturas contemporáneas que lo reducen o deslegitiman.

