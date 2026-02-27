Juan Antonio Moreno: «La seguridad social debe construirse con participación real de trabajadores y pensionados»

Las cajas de compensación son instituciones que tienen a más de 8 millones de trabajadores y pensionados afiliados, sin embargo, muy poco se conoce sobre su administración.

En el contexto de las elecciones de los directores laborales de la Caja de Compensación La Araucana conversamos con Juan Antonio Moreno, dirigente del Sindicato de Interempresas Líder (SIL) y director laboral de la misma Caja de Compensación La Araucana.

El Ciudadano: Juan Antonio, desde tu experiencia sindical y como Director Laboral de la Caja de Compensación La Araucana, ¿cómo describirías hoy el rol que cumplen las cajas dentro del sistema de seguridad social chileno?

Muchas veces se piensa que las cajas de compensación solo entregan créditos o beneficios, pero en realidad cumplen un rol mucho más amplio dentro de la seguridad social. Hoy millones de trabajadores, trabajadoras y pensionados acceden a prestaciones fundamentales a través de ellas: pago de subsidios por incapacidad laboral, asignaciones familiares, beneficios maternales y distintos apoyos sociales que impactan directamente la economía de las familias.

Por lo tanto, cuando hablamos de cajas de compensación estamos hablando de cómo la seguridad social llega de manera concreta a la vida cotidiana de las personas.

EC: Desde una mirada sindical, ¿cuáles crees que son hoy las principales debilidades del sistema?

Creo que la principal debilidad tiene que ver con la representación. El sistema ha crecido y cumple funciones relevantes, pero su estructura de gobernanza todavía responde a una lógica antigua.

Hoy los directorios presentan un desequilibrio entre representación empresarial y laboral, y además ocurre que en muchos casos los representantes laborales no son elegidos directamente por los trabajadores, sino designados mediante mecanismos institucionales. Eso genera una contradicción evidente.

Muchas veces quienes terminan ocupando espacios destinados a representar a los trabajadores provienen del mundo corporativo empresarial, desempeñándose como gerentes o ejecutivos cuya función diaria —legítima dentro de su rol— es justamente ser contraparte de los trabajadores en materias laborales.

Y aquí es importante decirlo con claridad: no se trata de cuestionar personas, sino roles. Representar a una empresa y representar a los trabajadores son funciones distintas.

EC: ¿Ese desequilibrio influye realmente en las decisiones que toman las cajas?

Sí, influye. Porque cuando la representación laboral no surge desde el mundo del trabajo organizado, se genera una distancia entre quienes toman decisiones y las necesidades reales de trabajadores y pensionados.

Esto también se refleja cuando sindicatos, asociaciones o gremios deben acercarse a las cajas buscando apoyo social o beneficios para sus afiliados. Muchas veces el sistema termina operando desde una lógica más corporativa que social, y ahí aparece la necesidad de avanzar hacia mayor democratización.

EC: Se habla poco del rol de los funcionarios que trabajan dentro de las propias cajas. ¿Qué importancia tienen?

Tienen una importancia fundamental. La seguridad social funciona todos los días gracias al trabajo de miles de funcionarios y funcionarias de las cajas de compensación. Son ellos quienes permiten que se paguen licencias médicas, subsidios estatales o beneficios sociales a tiempo.

Existe un trabajo técnico, administrativo y humano enorme que muchas veces queda invisibilizado, y creo que es importante reconocer que ellos también forman parte del sistema y deben sentirse considerados en su desarrollo.

EC: ¿Dónde quedan los pensionados dentro de esta discusión sobre seguridad social?

Los pensionados son actores centrales. Hoy una parte importante de los afiliados a las cajas corresponde justamente a personas jubiladas que siguen dependiendo de estos beneficios para sostener su calidad de vida.

La seguridad social no puede pensarse solo desde el trabajador activo; debe entender todo el ciclo de vida laboral. Por eso es importante avanzar hacia espacios donde trabajadores activos, pensionados y también funcionarios puedan sentirse representados en las decisiones institucionales.

EC: Tu trayectoria también ha estado vinculada a políticas públicas laborales. ¿Cómo influye eso en tu visión del sistema?

Me ha tocado participar en distintos espacios, como la discusión de la Reforma Laboral durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, integrar el directorio de ChileValora, formar parte de la Comisión Asesora Ministerial de Prospección Laboral y participar en debates legislativos en el Congreso.

Esa experiencia confirma algo importante: las instituciones funcionan mejor cuando incorporan la experiencia real del mundo del trabajo en la toma de decisiones.

EC: ¿Crees que el sistema de cajas necesita cambios estructurales?

Creo que necesita una actualización. El decreto ley que regula a las cajas responde a una realidad histórica distinta a la actual. Probablemente hoy no existan condiciones políticas inmediatas para modificarlo, pero eso no significa que la discusión no deba abrirse.

Chile necesita avanzar hacia una seguridad social más democrática, donde la representación laboral tenga legitimidad directa desde los trabajadores.

EC: Finalmente, ¿cuál debería ser el principal desafío del sistema hacia adelante?

El gran desafío es pasar de un sistema solamente administrado a uno verdaderamente participativo. Que trabajadores, pensionados y quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema puedan sentirse parte de sus decisiones. Porque finalmente la seguridad social solo cumple su propósito cuando las personas tienen voz real en su conducción.

El Ciudadano