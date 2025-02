Juan Pablo López repite el éxito en Viña 2025: Una rutina rápida y dos gaviotas en el bolsillo

Juan Pablo López logró su objetivo y sacó risas al público en la noche del jueves con una rutina ágil y variada. Tocó temas como la comunidad china en Chile, su infancia, la delincuencia y la paternidad, ofreciendo un espectáculo dinámico con remates rápidos que finalmente le valieron dos Gaviotas, un patrón que se ha repetido en este Festival de Viña 2025.

Tras su presentación en la Quinta Vergara, el comediante dio una breve conferencia de prensa en la que compartió sus sensaciones. Aseguró que se sintió tranquilo sobre el escenario, aunque aún le costaba procesar por completo la experiencia. «Probablemente mañana ya me sentiré feliz», comentó con los periodistas.

El inicio de su show no estuvo libre de inconvenientes, ya que tuvo que interactuar con el público debido a reclamos sobre la iluminación en las gradas. Sin embargo, López sintió el apoyo del público desde el primer momento. «Desde el primer chiste sentí la buena onda. No me relajé del todo en el show, pero la reacción del público fue positiva», explicó. Pese a las distracciones, afirmó que su prioridad fue mantenerse enfocado. «Me concentré en lo que tenía que hacer, lo que exige un mayor nivel de atención», señaló.

Con una fuerte presencia en redes sociales, donde sus reels superan los 13 millones de reproducciones, López también abordó las críticas hacia su estilo. «Mucha gente cree que solo improvisamos y subimos ese material, pero la realidad es que hacemos rutinas completas con chistes trabajados. La improvisación es solo una pequeña parte», aclaró.

Sobre su estilo de humor, destacó su enfoque en los remates. «Me encanta el remate, me preocupa que sea sólido y efectivo. Tengo mucho material, y lo que no funciona bien lo descarto», concluyó.

