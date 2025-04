Julio César arremete contra medios por foto falsa con narco: “Así que a todas las basuras como Checho Hirane, que se sacan fotos con asesinos, a ver qué me van a decir”

El comunicador Julio César Rodríguez abordó recientemente las publicaciones que lo relacionaron con Carlos Acevedo Ramírez, conocido narcotraficante asesinado en Quilicura hace unos días.

El crimen ocurrió en la Villa Pucará, donde actualmente se llevan a cabo diversas diligencias para esclarecer las causas del homicidio de quien era conocido como “Guatón Mutema”, quien era ampliamente reconocido en el mundo del narcotráfico en el norte de Santiago, según constataron medios nacionales.

Durante el cierre del programa “Podría Ser Peor” de Radio BioBio, Rodríguez se refirió directamente a la polémica generada por una imagen que circuló en redes sociales, en la cual supuestamente aparecía junto a Acevedo. “Quiero dirigirme a todos los que repiten como loros y a quienes difunden una fotografía en la que aparezco abrazado con dos personas: ninguno de ellos es el sujeto asesinado. Esa foto es completamente falsa”, afirmó.

El animador también criticó duramente a ciertos medios que replicaron la imagen sin verificar su autenticidad. “Lo más grave no es que lo difundan los tontos de Twitter, sino medios que se autodenominan serios, como los de cartulina de La Cuarta y los ridículos de La Hora. Publican cosas que no son reales. A los de La Cuarta les digo: tengo cuatro Copihues de Oro y los voy a tirar al inodoro, por chantas”, expresó molesto.

Rodríguez insistió en que acostumbra a tomarse fotos con cualquier persona que se lo pide: “Me saco más de mil fotos al mes. No discrimino a nadie: niños, adultos mayores, personas en silla de ruedas. Todos me piden fotos y yo accedo. A veces entre medio hay gente con collares y me las saco igual”.

“Me he fotografiado con delincuentes, políticos, con todo tipo de personas. Me levanto a las 6 AM y trabajo hasta las 10 PM, con honestidad, haciendo lo que más me apasiona: comunicar”, añadió.

Y finalizó su descargo con una fuerte crítica: “Así que a todas las basuras, como Checho Hirane, que se sacan fotos con asesinos, a ver qué me van a decir”, concluyó.

La Hora y La Cuarta rectifican

Tras el contundente mensaje de Rodríguez, tanto La Hora como La Cuarta eliminaron las publicaciones en cuestión.

La Hora publicó una fe de erratas, reconociendo el error en la difusión de la imagen. “El lunes 28 de abril, publicamos una nota en la que se mencionaba una supuesta fotografía viral en la que Julio César Rodríguez aparecía junto a Carlos Acevedo. Esa imagen resultó ser falsa y fue difundida sin el debido chequeo por nuestro equipo. Asumimos la responsabilidad desde la dirección, liderada por Sergio Maraboli Triviño”, señalaron.

Por su parte, La Cuarta publicó una nueva nota desmintiendo que Rodríguez aparezca en la mencionada foto, bajo el titular: “En La Cuarta cometimos un error”.