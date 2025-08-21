Justicia acoge ampliación de querella por muerte de conscripto Franco Vargas: Acusan posible rol encubridor del Comandante en Jefe, Javier Iturriaga

El Juzgado de Garantía de Arica acogió la ampliación de la querella por el cuasi delito de homicidio del conscripto Franco Vargas en medio de una marcha militar en Putre, en contra de 9 altos mandos del Ejército, incluido el Comandante en Jefe, Javier Iturriaga (en la foto), e involucrando a 2 diputados en las circunstancias que rodearon el caso.

La acción judicial fue presentada por el abogado Humberto Palamara, quien representa a Claudio Guajardo, comandante del batallón al que pertenecía el conscripto Vargas.

«Si le hubieran aplicado los exámenes de hipobaria, los mismos a los que es sometido cualquier trabajador que se va a ver expuesto a una situación de riesgo como la señalada, lo más probable es que el conscripto hubiese sido declarado no apto» indicó Palamara.

El abogado recordó que «existe un protocolo especial que se refiere a la hipobaria y existía una orden del Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, donde dispone expresamente que los conscriptos que van a trabajar sobre los 3 mil metros tienen que hacerse los exámenes».

«Encubridor»

La ampliación de la querella busca esclarecer las posibles responsabilidades del Comandante en Jefe, quien se habría trasladado hacia la localidad de Pacollo especialmente ante la visita inspectiva de los diputados Luis Mella (Liberal) y Cristian Araya (Republicanos), integrantes de la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados asignó frente a este bullado caso.

«Para que esta visita no cumpliera con los propósitos que realmente fueron, él los atiende y a su vez para que lo pasen bien y disfruten, les ofrece disparar: le saca el arma al vigilante, se las entrega a ellos, les pasa munición de guerra y los lleva a disparar. Los diputados lo pasan chancho, sabían que esto estaba malo porque obviamente el Comandante en Jefe no tiene las atribuciones para permitir que civiles disparen armas con munición de guerra», denunció el abogado Palamara.

Asimismo, añadió, «el general Iturriaga, cuando asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que investigó el caso del conscripto Vargas, que por cierto fue presidida por el diputado Mella, el mismo que estuvo disparando en Pacollo, señaló expresamente que ni los exámenes de hipobaria ni la vacunación contra la influenza forman parte de los protocolos del Ejército, y eso es mentira».

«Este asunto es grave, no es un chiste. Los conscriptos provienen de las familias más pobres de Chile, no llegan en las mejores condiciones y es inhumano someterlos al servicio militar en una parte a tanta altura sin haberles hecho los exámenes», insistió el abogado, quien finalmente reiteró que «el general Iturriaga quiso encubrir y le mintió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados».

Franco Vargas. De acuerdo a la autopsia, su causa de muerte fue una miocarditis agravada por el estrés, la altura y un cuadro respiratorio, falleciendo durante una marcha de instrucción del Ejército desde Pacollo a Putre.

