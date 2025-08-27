Justicia condena por el delito de uso de información privilegiada a exministro de Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle

Condena se fundamenta en los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2018, cuando Ruiz-Tagle vendió 4 millones de acciones de Colo-Colo. Investigación judicial logró comprobar que esa venta fue realizada tras haber tomado conocimiento de los estados financieros de la compañía, algo que está prohibido por ley hace décadas. Lectura de sentencia será durante septiembre.

Finalmente, Gabriel Ruiz-Tagle, expresidente de Blanco y Negro (Colo-Colo) y exministro del Deporte del primer gobierno de Piñera, fue condenado por el delito de uso de información privilegiada.

El caso fue resumido por el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte: «La condena se fundamenta en hechos ocurridos el 28 de mayo de 2018, cuando Ruiz-Tagle vendió 4 millones de acciones de la empresa Colo-Colo. La investigación logró acreditar que esta venta se realizó tras haber tomado conocimiento de los estados financieros de la compañía».

Esta información le permitió visualizar un incremento del precio de las acciones «antes de que fuera conocida por el mercado». Así, procedió a vender el paquete accionario por alrededor de 1.200 millones de pesos.

«Esto está sancionado porque él era director de la sociedad, él no podía operar en el mercado, está prohibido por la ley hace décadas», explicó el fiscal Retamal.

De acuerdo a lo informado hasta ahora, durante el mes de septiembre se realizará la lectura de sentencia contra Ruiz-Tagle.

Caiga quien caiga

La infructuosa lucha de reparación de las víctimas del Estallido Social

Cambio de Gabinete: Grau reemplaza a Marcel en Hacienda, Ignacia Fernández asume Agricultura y PPD Álvaro García es el nuevo ministro de Economía

Frei rompe con la DC: prefiere a herederos de la dictadura antes que respaldar a Jara

Como Pinochet: violadores de los DD.HH. se escudan en la demencia para eludir la cárcel

Primarias sin cambio, primarias sin futuro

Víctimas de la Caravana de la Muerte presentan querella por presunta ayuda del Gobierno Frei a Pinochet en Londres

"Dato mata relato” a Matthei: Cifras revelan $67 mil millones en subsidios estatales a salmoneras para mano de obra

Punta Peuco: el penal donde la memoria se enfrenta al negacionismo

