Justicia condena por el delito de uso de información privilegiada a exministro de Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle

Finalmente, Gabriel Ruiz-Tagle, expresidente de Blanco y Negro (Colo-Colo) y exministro del Deporte del primer gobierno de Piñera, fue condenado por el delito de uso de información privilegiada.

El caso fue resumido por el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte: «La condena se fundamenta en hechos ocurridos el 28 de mayo de 2018, cuando Ruiz-Tagle vendió 4 millones de acciones de la empresa Colo-Colo. La investigación logró acreditar que esta venta se realizó tras haber tomado conocimiento de los estados financieros de la compañía».

Esta información le permitió visualizar un incremento del precio de las acciones «antes de que fuera conocida por el mercado». Así, procedió a vender el paquete accionario por alrededor de 1.200 millones de pesos.

«Esto está sancionado porque él era director de la sociedad, él no podía operar en el mercado, está prohibido por la ley hace décadas», explicó el fiscal Retamal.

Condenado Gabriel Ruiz-Tagle quién conociendo los estados financieros de Colo Colo realizó compraventa de acciones que le significaron millonarias ganancias. Él alegaba sólo un “descuido”. Somos tontos hasta las 12. https://t.co/FcJeHiQuQY — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) August 27, 2025

De acuerdo a lo informado hasta ahora, durante el mes de septiembre se realizará la lectura de sentencia contra Ruiz-Tagle.

El Ciudadano